กรมโยธาธิการและผังเมือง ส่งเรือกำจัดผักตบชวา ร่วมแก้ปัญหาการระบายน้ำในแม่น้ำท่าจีน

นครปฐม - กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ส่งเรือกำจัดผักตบชวาร่วมแก้ปัญหาน้ำท่วมและป้องกันผักตบชวาติดเครื่องผลักดันน้ำ เพื่อสนับสนุนภารกิจเร่งระบายน้ำในแม่น้ำท่าจีนบริเวณสะพานนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม และบริเวณสะพานวัดท่าเจดีย์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุ “คัลแมกี”
นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดเผยว่า จากอิทธิพลของพายุ“คัลแมกี” ส่งผลให้มีปริมาณน้ำสะสมเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ของลุ่มน้ำท่าจีน ซึ่งเป็นหนึ่งในแม่น้ำ 2 สายหลักที่กรมโยธาธิการและผังเมืองดูแลรับผิดชอบ ในการนี้ กรมฯ ได้สั่งการกองบูรณะและบำรุงรักษา ดำเนินการวางทุ่นกั้นผักตบชวาบริเวณสะพานปากคลองสองพี่น้อง ตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมส่งเรือกำจัดผักตบชวาเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่บริเวณสะพานนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม และบริเวณสะพานวัดท่าเจดีย์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 เพื่อกำจัดผักตบชวาวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอื่น ๆ ที่สะสมหนาแน่นในแม่น้ำ ซึ่งอาจไหลไปติดเครื่องผลักดันน้ำ ส่งผลให้ เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำ ทั้งนี้ ปัจจุบันกรมฯ มีเครื่องจักรปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวากระจายอยู่ตามจุดต่าง ๆ ของแม่น้ำท่าจีน จำนวน 12 ลำ สามารถเก็บผักตบชวาได้เฉลี่ยวันละ 1,700 ตัน
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับภารกิจในครั้งนี้ กรมฯ ได้บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมชลประทาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อเร่งดำเนินการกำจัดผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำซึ่งกรมชลประทานได้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องผลักดันน้ำในจุดสำคัญ โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในแม่น้ำท่าจีนให้ไหลลงสู่อ่าวไทยได้อย่างรวดเร็ว ลดระดับน้ำล้นตลิ่ง และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ริมแม่น้ำ อย่างไรก็ตาม กรมฯ ยังคงติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำท่าจีนอย่างใกล้ชิด พร้อมสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากน้ำท่วม รวมทั้งสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ว่าระบบระบายน้ำจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
ทั้งนี้ กรมโยธาธิการและผังเมือง มีเรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืชทั้งหมด จำนวน 47 ลำ รวมถึงมีเครื่องสูบน้ำ จำนวน 79 เครื่อง พร้อมให้การสนับสนุนทั่วประเทศ ปัจจุบันสนับสนุนเครื่องสูบน้ำให้จังหวัดแล้วจำนวน 75 เครื่อง คงเหลือ จำนวน 4 เครื่อง หากพื้นที่อื่น ๆ ประสบปัญหาผักตบชวาและวัชพืชสะสมเป็นจำนวนมากหรือต้องการความช่วยเหลือสนับสนุนด้านเครื่องมือและเครื่องจักรในการบรรเทาผลกระทบจากน้ำท่วม สามารถแจ้งมาที่กองบูรณะและบำรุงรักษา กรมโยธาธิการและผังเมือง หมายเลขโทรศัพท์ 0 2299 4393 หรือสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อกรมโยธาธิการและผังเมืองจะได้สนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักร และเรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช เข้าดำเนินการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนต่อไป