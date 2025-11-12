เจ้าของร้านทองเปิดใจก่อนยิงปะทะคนร้ายหลังถูกขู่ขอเงิน 2 แสน สุดท้ายคนร้ายยิงตัวตาย

อุดรธานี - เจ้าของร้านทองเปิดใจนาทีชีวิต! ถูกคนร้ายขอเงิน 2 แสน ก่อนทำทีหยิบเงินให้ก่อนคว้าปืนใต้โต๊ะขึ้นสู้จนเกิดการยิงปะทะ สุดท้ายคนร้ายยิงตัวตายคาร้านกลางเมือง ตำรวจเผยคนร้ายเพิ่งสูญเสียภรรยาไปเมื่อ 3 เดือนก่อนและตัวเองล้มป่วยเพิ่งฟื้น คาดเครียดกับชีวิต
จากกรณีเหตุระทึกคนร้ายใช้อาวุธปืนบุกเข้าไปภายในร้านทองธีระภัณฑ์ สาขาบ้านวัวข้อง ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ก่อนใช้อาวุธปืนยิงตัวเองเสียชีวิตภายในร้าน หลังถูกเจ้าของร้านยิงสวน ตามที่ข่าวเสนอไปแล้วนั้น
ล่าสุดเมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ (12 พ.ย.) เจ้าของร้านทองธีระภัณฑ์ได้เชิญเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมมาช่วยประกอบพิธีเชิญดวงวิญญาณผู้เสียชีวิตออกจากจุดเกิดเหตุ เพื่อส่งสู่สุคติและอยู่กับองค์เซียนตามความเชื่อของชาวจีน
บรรยากาศในพิธีเป็นไปด้วยความสงบและเคร่งขรึม โดยมีการจัดโต๊ะบูชาและเครื่องเซ่นไหว้ครบชุด ทั้งอาหารคาวหวาน ผลไม้ เหล้า น้ำชา และธูปเทียน ขณะที่เจ้าของร้านได้เผาแบงก์กงเต๊กมูลค่ากว่า 200,000 บาท เพื่อเซ่นส่งดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตให้ไปมีใช้ในภพภูมิหน้า ตามความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีน
นอกจากนี้ บรรดาเพื่อนบ้านและร้านค้าข้างเคียงต่างมาร่วมสังเกตการณ์พิธี และบางรายถึงขั้นนำเลขที่บ้านของร้านทอง ซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุ ไปเสี่ยงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 16 พฤศจิกายนนี้ หวังจะได้โชคลาภจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญดังกล่าว
ด้านเจ้าของร้านทอง (สงวนชื่อและใบหน้า) เปิดใจต่อผู้สื่อข่าว เล่าถึงนาทีชีวิตว่า “ตอนนั้นคนร้ายเดินเข้ามาในร้านแล้วบอกว่าขอเงิน 200,000 บาท ผมก็บอกว่าจะเข้าไปหยิบให้ เขาก็พูดห้ามเข้าไปกดสัญญาณ ผมเลยบอกว่าถ้าไม่ให้เข้าไปหลังร้านก็จะไม่ได้ตังค์ จากนั้นผมก็ถอยหลังเข้าไปหลังร้าน แล้วบอกว่าเงินอยู่ตรงนี้กำลังจะหยิบให้”
“พอผมพลิกตัวเข้าไปหลังร้าน เขาก็ยิงก่อน ผมเลยคว้าปืนจากลิ้นชักยิงสวนไป 2 นัด เขายิงกลับมาอีก ผมเลยยิงตอบอีกนัด คาดว่าน่าจะโดนหัวไหล่ของเขา ก่อนที่เขาจะยิงตัวเองเสียชีวิตในที่สุด”
ขณะที่ พ.ต.อ.พัฒนวงศ์ จันทร์คพล ผกก.สภ.เมืองอุดรธานี เปิดเผยถึงความคืบหน้าทางคดีว่า จากการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของผู้เสียชีวิต ไม่พบว่าเคยก่อเหตุร้ายแรงหรือมีคดีติดตัวแต่อย่างใด โดยทราบว่าเมื่อประมาณ 3-4 เดือนก่อนภรรยาของผู้เสียชีวิตได้เสียชีวิตลง หลังจากนั้นผู้เสียชีวิตได้กลับไปอาศัยอยู่ที่บ้านในอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี และมีอาการป่วยจากโรคหลอดเลือดสมอง (คาดว่าเป็น Stroke) รวมถึงมีอาการซึมเศร้า อาการเพิ่งดีขึ้นในระยะหลัง
สำหรับอาวุธปืนที่ผู้เสียชีวิตใช้ในการก่อเหตุ เป็นปืนพกสั้นยี่ห้อเทารัส ซึ่งเป็นปืนที่มีทะเบียนถูกต้องและเป็นอาวุธปืนราชการ โดยจากการตรวจสอบพบว่าเจ้าของทะเบียนปืนรายเดิมได้ขายต่อไปแล้ว แต่ยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่าง สืบสวนเชิงลึกว่าอาวุธปืนดังกล่าวมาอยู่ในมือผู้เสียชีวิตได้อย่างไร
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ตำรวจยังไม่สามารถระบุแรงจูงใจที่แน่ชัดได้ว่าเหตุใดผู้เสียชีวิตจึงตัดสินใจก่อเหตุในครั้งนี้ โดยจะเร่งสอบสวนเพิ่มเติมทั้งจากครอบครัวและผู้ใกล้ชิดเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป