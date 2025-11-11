สลด! บุกเดี่ยวชิงทองร้านดังเมืองอุดร เจ้าของร้านยิงสู้ ตัดสินใจยิงตัวเองดับ!

อุดรธานี - คนร้ายควงปืนบุกเดี่ยวชิงทองร้านดังเมืองอุดรธานี แต่เจอเจ้าของร้านใช้อาวุธปืนยิงสู้ ปะทะเดือด คนร้ายเห็นท่าสู้ไม่ได้ตัดสินใจใช้ปืนคู่กายยิงตัวตายคาร้าน ตำรวจเร่งสอบสวนตรวจสอบกล้องวงจรปิดสรุปดำเนินคดี
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงเย็นวันนี้ (11 พ.ย.) เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุยิงกันภายใน “ร้านทองธีระภัณฑ์” พื้นที่บ้านวัวข้อง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จึงนำกำลังรุดไปตรวจสอบ พร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและกู้ภัยอุดรสว่างเมธาธรรม
ที่เกิดเหตุพบรถกระบะมิตซูบิชิ ไทรทันแบบแค็บ สีขาว ทะเบียน ผค 2093 จันทบุรี จอดอยู่หน้าร้าน ภายในร้านทอง พบศพชาย ทราบชื่อภายหลังคือนายศักดา โยชน์สุวรรณ ชาวอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี สภาพศพมีบาดแผลถูกยิงบริเวณหัวไหล่ซ้าย ใกล้กันพบอาวุธปืนตกอยู่
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายศักดาได้บุกเข้ามาภายในร้านทอง โดยใช้อาวุธปืนข่มขู่เจ้าของร้านเพื่อหวังชิงทรัพย์ แต่เจ้าของร้านทองซึ่งมีอาวุธปืนเช่นกันได้ยิงต่อสู้กันขึ้นหลายครั้ง คาดว่าจะถูกยิงและไม่สามารถต่อสู้ได้ จึงใช้อาวุธปืนของตนยิงตัวเองเสียชีวิตภายในร้าน ท่ามกลางความตกใจของเจ้าของร้านและประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดภายในร้านและบริเวณโดยรอบ รวมถึงเก็บหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อสรุปเหตุการณ์และดำเนินการตามกฎหมายต่อไป