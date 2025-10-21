พ่อยิงดับยกครัว เมีย-ลูก ก่อนปลิดชีพตัวเองคาบ้านพัก ย่านบางกอกน้อย

เกิดเหตุสลดสามีใช้ปืนยิงภรรยา และลูกสาว ก่อนยิงตัวเองเสียชีวิต ภายในบ้านพัก ย่านบางกอกน้อย สาเหตุอยู่ระหว่างตรวจสอบ
วันนี้ (21 ต.ค.) ตำรวจ สน.บางกอกน้อย รับแจ้งเหตุยิงกันมีผู้เสียชีวิตที่บ้านพักหลังหนึ่ง ถ.สุทธาวาส แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จึงไปตรวจสอบพร้อมด้วย พ.ต.อ.สมสิทธิ์ สันทัสนะโชค ผกก.สน.บางกอกน้อย เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน, เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน และเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญู
ที่เกิดเหตุเป็นบ้าน 4 ชั้น ที่หน้าบ้านติดป้ายระบุชื่อของตำรวจยศ พ.ต.อ. นายหนึ่ง เบื้องต้นพบผู้เสียชีวิต 3 ราย รายแรกทราบชื่อ นายกนณธร สุชาคำ อายุ 39 ปี ใกล้กันพบศพ นางสิริลักษณ์ มัณฑนาจารุ อายุ 42 ปี (ภรรยา) และ ด.ญ.กัญญกร สุชาคำ อายุ 9 ปี (ลูกสาว) โดยพบอาวุธปืนไม่ทราบขนาดและชนิดตกอยู่บริเวณด้านข้าง
จากการสอบถามเจ้าหน้าที่เบื้องต้น ทราบว่า จุดเกิดเหตุอยู่ที่บริเวณชั้น 3 ของบ้าน เป็นห้องนอน พบทั้ง 3 ศพนอนจมกองเลือด โดยสันนิษฐานว่าผู้ก่อเหตุเป็นสามี มีอาการป่วยจิตเวช คาดว่าเครียด ก่อเหตุยิงลูกสาวที่อายุ 9 ขวบ และภรรยา ก่อนจะยิงตัวเองตาม
ส่วนตำรวจยศ พ.ต.อ. ทราบภายหลังคือ ปู่ เจ้าของบ้าน ซึ่งเกษียณอายุราชการมานานหลายปี และเพิ่งจะเสียชีวิตจากอาการป่วยด้วยโรคประจำตัวไปได้ประมาณ 1 สัปดาห์
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุและสอบปากคำแม่บ้าน ผู้ที่เข้าไปพบศพเป็นคนแรก เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป