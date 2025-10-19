ไม่รอด! โจรเขมรจี้ชิงทองใน จ.สมุทรปราการ ถูกจับคาด่านฯบ้านแหลม จันทบุรีภายใน 24 ชั่วโมง

จันทบุรี- ไม่รอด! โจรเขมรบุกเดี่ยวใช้ปืนจี้ชิงทอง ร้านทองใน จ.สมุทรปราการ ถูกจับคาด่านผ่านแดนถาวรบ้านแหลม จันทบุรี ภายใน 24 ชั่วโมง
วันนี้ ( 19 ต.ค.) พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เผยถึงความคืบหน้าการติดตามจับกุมคนร้ายชาวกัมพูชา ทราบชื่อคือ นาย Yong Ouch หรือ “ยง” หรือ “เบาะ” อายุ 31 ปี ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุใช้อาวุธปืนจี้ชิงทรัพย์ "ร้านทองเยาวราชกรุงเทพ" สาขาบางพลี จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 18 ต.ค.ที่ผ่านมาว่า ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถติดตามจับกุมได้แล้ว ขณะพยายามหลบหนีออกนอกประเทศบริเวณชายแดนด้าน จ.จันทบุรี
โดยระบุว่า เมื่อเวลาประมาณ 10.00 น.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจันทบุรี ประจำด่านผ่านแดนถาวรบ้านแหลม ได้รับแจ้งจากประชาชนในพื้นที่ตลาดบ้านแหลม ว่าพบชายชาวกัมพูชาต้องสงสัย มีลักษณะตรงตามภาพจากกล้องวงจรปิด จึงเข้าตรวจสอบและทำการควบคุมตัว
จากการสอบสวนเบื้องต้น ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุชิงทองใน จ.สมุทรปราการจริง
พล.ต.ต.ธีรเดช เผยเพิ่มเติมว่าหลังเกิดเหตุ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้สั่งการให้ทุกหน่วยเร่งติดตามตัวคนร้าย โดยบูรณาการกำลังทุกฝ่ายเพื่อสกัดกั้นเส้นทางหลบหนีออกนอกประเทศ ซึ่งการปฏิบัติอย่างเข้มข้นของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ โดยเฉพาะการนำทีมของ พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม.จนนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาได้ภายในเวลาไม่ถึง 24 ชั่วโมง
รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยังได้กล่าวขอบคุณประชาชนที่ช่วยแจ้งเบาะแสอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่นำไปสู่การจับกุมในครั้งนี้ พร้อมชื่นชมเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ทุ่มเททำงานอย่างไม่ลดละ
และขณะนี้อยู่ระหว่างประสานส่งตัวผู้ต้องหากลับไปดำเนินคดีที่ สภ.บางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ต่อ