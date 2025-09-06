เปิดคลิป ดาบ ตร.ยิง 2 ผัวเมียดับกลางตลาดเมืองเพชรฯ ก่อนปลิดชีพตัวเอง คาดปมขัดแย้งขายไข่

เปิดคลิปเหตุสุดสะเทือนขวัญกลางตลาดเมืองเพชรบุรี เมื่อดาบตำรวจนายหนึ่งก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงสองสามีภรรยาพ่อค้าแม่ขายไข่จนเสียชีวิต ก่อนตัดสินใจยิงตัวเองเพื่อหนีความผิด เจ้าหน้าที่ตำรวจคาดสาเหตุมาจากความขัดแย้งเรื่องการขายไข่ตัดราคา
จากเหตุการณ์ เมื่อเช้าวันนี้ (6 ก.ย.) เกิดเหตุสลดขึ้นที่บริเวณตลาดเมืองเพชร ถนนสุรินฤาชัย เมื่อ ด.ต.สมศักดิ์ฯ เจ้าหน้าที่ตำรวจนายหนึ่ง ใช้อาวุธปืนยิงนายสุทัศน์ อายุ 45 ปี และนางจันทรา อายุ 42 ปี สองสามีภรรยาที่ประกอบอาชีพขายไข่อยู่ในตลาด จนเสียชีวิตทั้งคู่ ก่อนที่ ด.ต.สมศักดิ์ฯ จะใช้อาวุธปืนกระบอกเดียวกันยิงตัวเองเสียชีวิตตามไปในที่เกิดเหตุ
จากภาพเหตุการณ์ในคลิปวิดีโอที่เผยแพร่โดยเพจ "เพชรภูมิ ฮอตนิวส์" แสดงให้เห็น ด.ต.สมศักดิ์ฯ เดินทางไปยังร้านขายไข่ของคู่กรณีโดยสวมเสื้อผ้าและหมวกอย่างมิดชิด ก่อนจะใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียชีวิตทั้งสองคน และเดินขึ้นไปยังอาคารโรงหนังเก่า จากนั้นจึงย้อนกลับมายิงซ้ำอีกครั้ง แล้วเดินกลับเข้าไปในอาคารดังกล่าวและก่อเหตุยิงตัวเอง
เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้เข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ พบร่างผู้เสียชีวิตทั้ง 3 ราย พร้อมอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุ เบื้องต้นสันนิษฐานว่าสาเหตุมาจากความขัดแย้งส่วนตัวในเรื่องการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการขายไข่ตัดราคาที่อาจนำมาซึ่งความบาดหมางระหว่างผู้ก่อเหตุและผู้เสียชีวิตทั้งสองคน
เจ้าหน้าที่ตำรวจจะเร่งดำเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและสรุปสำนวนคดีต่อไป