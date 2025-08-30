รวบมือปืนยิงครูพละดับอนาถ ปมหึงหวงภรรยาเก่า

กองปราบร่วมกับตำรวจทางหลวงบุกรวบ "มือปืนโหด"ยิงครูพละโรงเรียนมหาสารคามดับอนาถ ปมหึงหวงภรรยาเก่า
วันนี้ (30 ส.ค.) พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ป.,พล.ต.ต.คงกฤช เลิศสิทธิกุล ผบก.ทล.,พ.ต.อ.สุริยศักดิ์ จิราวัสน์ ผกก.3 บก.ป. พ.ต.ต.เอกสิทธิ์ อินทร์โท่โล่ สว.กก.3 บก.ป. พ.ต.ท.สรศักดิ์ แสงจันทร์ สวญ.ส.ทล.2 กก.1 บก.ทล. นำกำลังจับกุมนายพิชัย อายุ 41 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดมหาสารคาม ที่ จ.412/2568 ลง 27 ส.ค.68 ข้อหา "ฆ่าผู้อื่น, ยิงปืนโดยใช้ดินฯระเบิด, มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ ในครอบครองฯ และพกพาอาวุธปืนฯ"ได้บริเวณหน้าบ้าน หมู่ 4 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
ทั้งนี้เมื่อวันที่ 26 ส.ค.ที่ผ่านมา มีคนร้ายก่อเหตุยิง นายสุพจน์ ครูสอนพลศึกษา เสียชีวิตคาที่พักใน อ.เมืองมหาสารคาม หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ได้ระดมกำลังสืบสวนเชิงลึก พบว่าผู้ก่อเหตุคือ นายพิชัย อดีตเพื่อนบ้านของผู้เสียชีวิต สาเหตุมาจากความขัดแย้งส่วนตัวเรื่องความหึงหวงภรรยาเก่าของนายพิชัย ที่ผู้ตายเคยเข้าไปช่วยเหลือจนเกิดความไม่พอใจสะสม
ต่อมาพบว่า นายพิชัย ได้ขับรถหลบหนีข้ามจังหวัดเพื่อกบดานที่บ้านพักใน ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เจ้าหน้าที่จึงวางแผนนำกำลังเข้าปิดล้อมและจับกุมตัวได้ที่หน้าบ้านพัก ขณะเข้าจับกุมผู้ต้องหาไม่ได้ขัดขืนใด ๆ โดยใช้เวลาในการสืบสวนจับกุมเพียงแค่ 3 วัน
จากการสอบสวน นายพิชัย ให้การรับสารภาพว่าผู้ตายเคยพูดจาดูถูกเหยียดหยามหลายครั้ง วันเกิดเหตุทนไม่ไหวจึงชักปืนขึ้นมาขู่ แต่กลับถูกด่าซ้ำ จึงตัดสินใจลั่นไกยิง 3 นัดติด โดยเจ้าตัวยังอ้างว่ามีความเชี่ยวชาญในการใช้อาวุธปืนมานานกว่า 18 ปี ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองมหาสารคาม ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป