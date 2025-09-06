เพชรบุรี - สลด! กลางตลาดเมืองเพชร 3 ศพ หลังดาบตำรวจจ่อยิง 2 ผัวเมียขายไข่ดับคู่ ก่อนใช้ปืนจ่อขมับตัวเองปลิดชีพหนีความผิด บริเวณใจกลางตลาดเมืองเพชร ถนนสุรินฤาชัย
วันนี้ (6 ก.ย. ) พ.ต.ต.(หญิง) สุนันทา รอดเพชร สารวัตร(สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบุรี รับแจ้งเหตุคนถูกยิงเสียชีวิตที่ร้าน(ล้านไข่หน้าวิก) ซึ่งอยู่บริเวณใจกลางตลาดเมืองเพชร ถนนสุรินฤาชัย หรือถนน 18 เมตร หน้าโรงภาพยนตร์วิกเพชรบุรีราม่าเก่า จึงรายงานไปยัง พ.อ.โชคชัย เนียลเซ็น ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบุรี เพื่อทราบ แล้วนำกำลังรุดไปตรวจสอบ พร้อมประสาน แพทย์เวรโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเพชรบุรี อาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิสว่างสรรเพชญธรรมสถาน จังหวัดเพชรบุรี รวมสนับสนุน
ที่เกิดเหตุพบร่างผู้เสียชีวิตนอนจมกองเลือด อยู่ภายในร้านขายไข่ จำนวน 2 ราย เป็นชาย 1 ราย หญิง 1 ราย ทุ้งคู่เป็นสามีภรรยากัน และเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายไข่ไก่ สภาพศพนอนเสียชีวิตอยู่บนพื้นภายในร้าน ทราบชื่อคือ นางสาว ศิวพร จงปัญญาประพันธ์ หรือจุ๊ อายุ 31 ปี ชาว อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี นาย กฤษดา เกตุแก้ว หรือเอิร์ธ อายุ 33 ปี ชาว อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี โดยทั้งคู่ถูกอาวุธปืน ซิกซาวเออร์ p320 ขนาด 9 มม. ยิงเข้าที่ศีรษะสมองกระจาย
ห่างออกไปประมาณ 20 เมตร ซึ่งอยู่บริเวณหน้าประตูทางเข้าวิกหนัง พบศพผู้ก่อเหตุเป็นชาย 1 ราย ใช้อาวุธปืนจ่อยิงที่ศีรษะตัวเอง 1 นัด เพื่อหนีความผิด ทราบชื่อต่อมาคือ ดาบตำรวจสมศักดิ์ เพิ่มทรัพย์ ผบ.หมู่(ป.) สถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบุรี และพบอาวุธปืน ซิกซาวเออร์ p320 อยู่ที่มือขวา 1 กระบอก เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบ ดาบตำรวจ สมศักดิ์ฯ และคู่กรณีเคยมีปากเสียงทะเลาะวิวาทกันเรื่องค้าขายไข่ไก่มาก่อน เป็นเวลากว่า 1 ปีแล้ว จนกระทั่งเมื่อช่วงเช้ามืดของวันนี้ซึ่งเป็นวันไหว้มีประชาชนพลุกพร่านเนื่องจากเป็นตลาดสกและผู้คนออกมาจับจ่ายซื้อของกันในวันไหว่สารทจีน โดยนางตุ๋ย แม่ค้าขายดอกไม้ที่อยู่ร้านติดกันกับร้านขายไข่ที่ถูกยิงเสียชีวิตเล่าว่า ก่อนเกิดเหตุเห็นผู้ก่อเหตุเดินมาไม่พูดไม่จากับใครก่อนเกินขึ้นไปแล้วก่อเหตุโดยตนไม่เห็นตอนที่จ่อยิงแต่ได้ยินเสียงปืน และเห็นว่านายเอิร์ธล้มลงก่อนที่ จุ๊ ภรรยาของ เอิร์ธจะส่งเสียงเรียกถามว่าเอิร์ธเป็นอะไร หลังจากนั้นผู้ก่อเหตุได้ยิงใส่ จุ๊ คนล้มลงเสียชีวิตทั้งคู่
ส่วนดาบตำรวจ สมศักดิ์ฯ ภายหลังก่อเหตุแล้วได้เดินขึ้นไป อาคารโรงหนังเก่าซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ 20 เมตร และใช้อาวุธปืนยิงตัวเองตายเพื่อหนีความผิด
พ.อ.โชคชัย เนียลเซ็น ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบุรี กล่าวว่า ผู้ก่อเหตุเป็นตำรวจ เบื้องต้นทราบข้อมูลมาว่าผู้ก่อเหตุและสามีภรรยาที่เสียชีวิต เป็นคนบ้านเดียวกัน และมีอาชีพขายไข่ไก่เหมือนกัน แต่ก็มีการทะเลาะวิวาทกันอยู่เป็นประจำในเรื่องการขายไข่ตัดราคากัน สาวนประเด็นอื่นยังไม่ได้รับรายงานเพิ่มเติม เบื้องต้นสาเหตุน่าจะเกิดจากบาดหมางกันในเรื่องของการขายไข่ตัดราคากัน ซึ่งจะต้องดำเนินการสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงกับญาติ ๆ ของทั้งสองฝ่ายเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป