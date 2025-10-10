ซีเอสพีซีฯ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการร่วมมือเกี่ยวกับงานวิจัยและการดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง (stroke)

ถือเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมและเพิ่มพูลองค์ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง (stroke) ของประเทศไทย กับ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) ในการร่วมมือเกี่ยวกับงานวิจัยและการดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง (stroke) ระหว่าง บริษัท ซีเอสพีซี ฟาร์มา (ไทยแลนด์) ผู้พัฒนา ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยา ที่มีสำนักงานใหญ่ในประเทศจีน และ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันชั้นนำทางการแพทย์ ที่มีชื่อเสียงในด้านงานวิจัย ความรู้วิชาการ และการบริการผู้ป่วยในระดับแถวหน้าของไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการร่วมมือทางด้านงานวิจัย, การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และพัฒนาการดูแลผู้ป่วยด้วยนวัตกรรมใหม่ โดยมุ่งหวังเพื่อเพิ่มพูลองค์ความรู้ด้านการรักษา และการจัดการผู้ป่วย stroke ผ่านความร่วมมือทางด้านการศึกษาวิจัย แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ เทคโนโลยีทางการแพทย์ และยานวัตกรรม ณ ห้องประชุม คณะแพทยศาสตร์ ตึกอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช
โดยพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) ในการร่วมมือเกี่ยวกับงานวิจัยและการดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง (stroke) ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ทีมผู้บริหาร บริษัท ซีเอสพีซี ฟาร์มา (ไทยแลนด์) นำโดย คุณจางเจิน ประธานฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ, ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณกรรมการบริษัท ซีเอสพีซี (ประเทศไทย), นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ที่ปรึกษา บริษัท ซีเอสพีซี (ประเทศไทย), คุณป๋อเหวิน เจี่ยงประธานบริษัท ซีเอสพีซี (ประเทศไทย) และผู้แทนจาก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดี คณะแพทย์ศาสตร์ รพ. ศิริราช, ศ. ดร. นพ.ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษรผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศิริราช, ศ. นพ.สิทธิ์ สาธรสุเมธีรองคณบดีฝ่ายวิจัยเเละนวัตกรรม, รศ.นพ.ยงชัย นิละนนท์ ประธานศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) และร่วมงานแถลงข่าว
สำหรับความร่วมมือเกี่ยวกับงานวิจัยและการดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง (stroke) เป็นการร่วมมือระหว่าง บริษัท ซีเอสพีซี ฟาร์มา (ไทยแลนด์) ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในด้านงานพัฒนา ค้นคว้า และวิจัย ด้วยยานวัตกรรม การรักษาด้วยเทคโนโลยีใหม่ และ การเพิ่มพูลเรื่ององค์ความรู้ไปสู่แพทย์ที่เกี่ยวข้องซึ่งทาง บริษัท ซีเอสพีซีฯ ผู้พัฒนา ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยา ชั้นนำ จะสนับสนุนในด้านของเวชภัณฑ์ยา และ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลสถาบันชั้นนำทางการแพทย์ ที่มีชื่อเสียงในด้านงานวิจัย ความรู้วิชาการ และการบริการผู้ป่วยในระดับแถวหน้าของไทย จะสนับสนุนในด้านของ งานวิจัย โดยคาดว่าโครงการนี้จะใช้เวลาประมาณ 3 ปี จึงจะแล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์
การร่วมมือครั้งสำคัญนี้จะมีบทบาทที่สำคัญเป็นอย่างมากต่อการเพิ่มพูลองค์ความรู้ด้านการรักษา และการจัดการผู้ป่วย stroke ผ่านความร่วมมือทางด้านการศึกษาวิจัย แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ เทคโนโลยีทางการแพทย์ และยานวัตกรรม อีกทั้งยังเป็นการเสริมองค์ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง (stroke) ของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น