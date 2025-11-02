มหาสารคามจัดเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาต เผยยอดดับจากโรคหลอดเลือดสมองรั้งอันดับ1/เสี่ยงพิการสูง

มหาสารคาม-อำเภอกันทรวิชัย จัดเดิน-วิ่ง-ปั่น เฉลิมพระเกียรติ รณรงค์ให้ประชาชนออกกำลังกาย ห่างไกล Stroke ป้องกันโรคหลอดเลือดสมองสาเหตุของการเป็นอัมพาต เผยไทยพบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมากถึง 1,880 คนต่อแสนประชากร เสียชีวิตอันดับหนึ่ง ซ้ำมีอัตราความพิการสูง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 06.20 น.วันนี้ (2 พ.ย.68) ที่สนามกีฬากลางอำเภอกันทรวิชัย จ.มหาสารคาม นางนุชิดา ทับศรี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอกันทรวิชัย เป็นประธานเปิดงาน “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 11 เฉลิมพระเกียรติ” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ บุคลากร อสม และประชาชนทั่วไปทั้ง 10 ตำบล 14 รพ.สต. และ 1 โรงพยาบาล เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน
ซึ่งก่อนเริ่มกิจกรรม ได้มีการยืนสงบนิ่ง 93 วินาที เพื่อเป็นการถวายความอาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ก่อนที่ประธานจะเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระราชินี จากนั้น มีกิจกรรมยืดเหยียดร่างกาย ต่อด้วยประธานและแขกผู้มีเกียรติร่วมกันปล่อยขบวนเดิน วิ่ง ปั่น ไปตามเส้นทางที่กำหนด ระยะทาง 2.3 กิโลเมตร
นายสนธยา บัวผาย สาธารณสุขอำเภอกันทรวิชัย กล่าวว่า ในแต่ละปีประเทศไทย พบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองประมาณ 1,880 คน ต่อประชากรจำนวนหนึ่งแสนคน หรือร้อยละ 2 ซึ่งถือเป็นการเสียชีวิตอันดับหนึ่ง ซึ่งโรคนี้มีอัตราความพิการสูง พบว่าในผู้ป่วย 100 คน ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจะเสียชีวิตร้อยละ 5 และพิการร้อยละ 70 ซึ่งนอกจากความพิการแล้วยังมีผลให้ความจำเสื่อมในภายหลังอีกด้วย
อย่างไรก็ตามโรคหลอดเลือดสมองสามารถป้องกันได้กว่าร้อยละ 90 หากสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความเสี่ยงได้ เช่น ลดการรับประทานอาหารเค็ม ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และงดสูบบุหรี่ เป็นต้น
สำหรับกิจกรรมในวันนี้จัดขึ้นทั่วประเทศทั้ง 77 จังหวัด เพื่อเป็นการตอกย้ำความสำคัญของการออกกำลังกายในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง รณรงค์ให้ประชาชนออกกำลังกายเป็นนิสัย ห่างไกล Stroke ตลอดจนมีการให้ความรู้ของโรคหลอดเลือดสมอง หากคนในครอบครัว หรือในชุมชนเกิดการโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน จะต้องดำเนินการอย่างไร