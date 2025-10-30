นครปฐมเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “เดิน-วิ่ง-ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 11” รณรงค์รู้เท่าทันโรคหลอดเลือดสมอง

นครปฐม – จังหวัดนครปฐมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง ภายใต้โครงการ “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 11” เพื่อส่งเสริมสุขภาพและกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
วันนี้ (30 ต.ค. 2568) เวลา 17.00 น. ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม นายยงยุทธ สวนทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงาน “นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และนิทรรศการให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมอง โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่นป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 11 เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครปฐม” โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานอย่างคึกคัก
การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงห่วงใยสุขภาพของประชาชน ทั้งยังพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อจัดตั้งโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ทุรกันดาร รวมถึงพระราชทานรถต้นแบบรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ให้แก่คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล และอุปกรณ์การแพทย์แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ทั่วถึง
ภายในงานจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองพร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ ตรวจวัดความดันโลหิต ชั่งน้ำหนัก และตรวจระดับน้ำตาลในเลือดฟรี เพื่อให้ประชาชนเข้าใจสัญญาณเตือนของโรค และเรียนรู้วิธีป้องกันอย่างถูกต้อง ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงการเกิดโรคได้ถึง ร้อยละ 90
ทั้งนี้ จังหวัดนครปฐมและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 30–31 ตุลาคม 2568 เวลา 10.00–20.00 น. ณ ลานโซน F ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลนครปฐม และร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย “เดิน-วิ่ง-ปั่น ป้องกันอัมพาต” ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2568 เวลา 06.00 น. ณ บริเวณ สระพระพิรุณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ลดปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตและความพิการถาวรในประเทศไทย