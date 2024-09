“หมอธีระ”แนะวิธีป้องกันปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก Thira Woratanarat ระบุว่า โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)



ปัจจัยเสี่ยงส่วนใหญ่ที่นำไปสู่โรคหลอดเลือดสมองนั้นสามารถป้องกันได้



หากความดันสูง --> คุมความดันโลหิตให้ดี ลดเค็ม ลดเครียด ออกกำลังกาย กินยาสม่ำเสมอ



หากไขมันในเลือดสูง --> คุมระดับไขมันให้ดี เลือกชนิดอาหารที่กิน ออกกำลังกาย กินยาสม่ำเสมอ



หากน้ำตาลในเลือดสูง หรือเป็นเบาหวาน --> คุมระดับน้ำตาลให้ดี กินยาสม่ำเสมอ เลือกชนิดอาหารที่กิน ออกกำลังกาย



หากน้ำหนักเกิน --> คุมอาหาร ออกกำลังกาย ลดน้ำหนักให้มีดัชนีมวลกายที่เหมาะสม



ลดละเลิกการสูบบุหรี่ และไม่อยู่ใกล้คนสูบบุหรี่



เลี่ยงการสัมผัสฝุ่นละอองขนาดเล็ก ใส่หน้ากากป้องกันในฤดูฝุ่น



เน้นผัก ปลา ธัญพืชมากขึ้น



ตรวจสุขภาพสม่ำเสมอ



