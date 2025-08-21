ยึดหลัก “บวร” วัดไผ่ล้อม-วัดไร่ขิง ร่วม รพ.สามพราน ช่วย “ยายนกเอี้ยง” ผู้ป่วยติดเตียงส

นครปฐม – คณะสงฆ์นครปฐม เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ “ธนาคารเตียงเสบียงแห่งกำลังใจ” ตามแนวทางบวร บ้าน-วัด-โรงเรียน (โรงพยาบาล) ประสาน รพ.สามพราน ส่งมอบเตียง-รถวีลแชร์ พร้อมเครื่องยังชีพ ช่วยเหลือยายนกเอี้ยง วัย 64 ปี ป่วยติดเตียงจากโรคหลอดเลือดสมอง
วันที่ 21 สิงหาคม 2568 พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน) ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม ร่วมกับพระวชิรปัญญาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง และนางพัชรี เกษรบุนนาค รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามพราน ลงพื้นที่ช่วยเหลือ นางนกเอี้ยง เภาประพันธ์ อายุ 64 ปี ผู้ป่วยติดเตียงจากโรคหลอดเลือดสมอง อาศัยอยู่บ้านเช่าใน ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม
ทีมงานได้ส่งมอบเตียงผู้ป่วย รถวีลแชร์ เครื่องยังชีพ และปัจจัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ภายใต้โครงการ “ธนาคารเตียงเสบียงแห่งกำลังใจ” โดยมีบุตรสาว นางสาวดาวเรือง สนองผัน อายุ 49 ปี ผู้ดูแลผู้ป่วยเพียงลำพังเป็นผู้รับมอบ
หลวงพี่น้ำฝน ระบุว่า การช่วยเหลือครั้งนี้เกิดจากการประสานงานของหลานผู้ป่วยเข้ามาที่โครงการธนาคารเตียง ซึ่งทางวัดได้ลงพื้นที่สำรวจพบว่ายายนกเอี้ยงมีอาการทรุดหนัก ต้องใช้การดูแลอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะด้านการหายใจและการพลิกตัว ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้พระวชิรปัญญาภรณ์ติดตามการดูแลต่อเนื่อง พร้อมประสานโรงพยาบาลในพื้นที่เข้ามาช่วยเหลือ
ด้านนางสาวดาวเรือง เปิดใจว่า ปัจจุบันไม่มีรายได้เพียงพอ ต้องออกจากงานมาดูแลแม่เต็มเวลา ได้เพียงเงินจากญาติช่วยกันเดือนละ 8,000 บาท ทำให้ไม่พอใช้ การที่คณะสงฆ์และโรงพยาบาลเข้ามาช่วยถือเป็นความอบอุ่นใจและเป็นกำลังใจอย่างมาก
“วันนี้ได้เห็นหลวงพี่น้ำฝนและท่านเจ้าคุณอ๋อลงพื้นที่ช่วยเหลือ ก็ยืนยันว่าพระสงฆ์ที่ดีและตั้งใจทำงานเพื่อชุมชนยังมีอยู่จริง ขอขอบคุณจากใจที่ไม่ทอดทิ้งญาติโยม” นางสาวดาวเรืองกล่าว