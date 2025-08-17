สุดทน "พรรคประชาชน" ย่ำยีพุทธศาสนา พระซัดปมตัดงบนิตยภัต ถามจ่ายเงินเดือน ส.ส.คุ้มไหม?

นรกจะกินหัวเมื่อไหร่ไม่รู้ เจ้าอาวาสวัดรัตนปัญญา เมืองแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ซัด ส.ส.พรรคประชาชนย่ำยีพระพุทธศาสนา เสนอตัดเงินนิตยภัต อ้างภาษีกูไปเลี้ยงพระสงฆ์ ถามแล้วเงินเดือน ส.ส.คุ้มค่าหรือไม่ ฝากคำสอน วาทะที่ขาดปัญญา ย่อมเป็นไฟเผาใจตนเอง และเป็นเงื่อนไขแห่งความหายนะของพรรคประชาชน
วันนี้ (17 ส.ค.) เฟซบุ๊ก "ไก่ อเมริกา" ของพระครูรัตนปัญญาวิเทศ เจ้าอาวาสวัดรัตนปัญญา แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ในฐานะเลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยแห่งสหรัฐอเมริกา ออกแถลงการณ์เพื่อปกป้องพระพุทธศาสนา 2 ฉบับ โดยฉบับแรก ตอบโต้การบิดเบือนเฉพาะกรณีเรื่องนิตยภัตพระสงฆ์ ระบุว่า "ตามที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาชน นายภัณฑิล น่วมเจิม ได้อภิปรายในที่สภา กล่าวหาว่า “เงินนิตยภัตเป็นเงินเดือนพระ และเป็นการนำภาษีของประชาชนไปเลี้ยงพระสงฆ์” นั้น เป็นถ้อยคำที่ขาดความเข้าใจและอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อพระพุทธศาสนา และศรัทธาของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศ ข้อเท็จจริงคือ
1. นิตยภัตมิใช่เงินเดือนพระ แต่เป็นธรรมเนียมโบราณที่รัฐและราชสำนักไทยสืบทอดมา เพื่ออุปถัมภ์พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติหน้าที่เผยแผ่พระธรรม มิใช่ค่าตอบแทนเชิงอาชีพ แต่คือการค้ำจุนพระศาสนา
2. พระสงฆ์และวัดคือรากฐานของชุมชนไทย ทำหน้าที่สอนศีลธรรม เป็นโรงเรียนแห่งคุณธรรม เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรม และเป็นที่พึ่งทางใจยามทุกข์ยาก
3. รัฐธรรมนูญไทยกำหนดให้ทำนุบำรุงทุกศาสนา งบประมาณที่จัดสรรให้พระพุทธศาสนา ก็เป็นไปตามความจริงของสังคมที่พุทธศาสนิกชนมีอยู่กว่าร้อยละ 90
การเหมารวมว่าพระสงฆ์ทั้งหมดเป็นภาระของแผ่นดิน จึงเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริง และอาจก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม ขอสะท้อนคำถามกลับไปยังผู้ที่กล่าววาทกรรมดังกล่าวว่า “เมื่อท่านเห็นว่านิตยภัตไม่คุ้มค่า แล้วเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ประชาชนจ่ายให้นั้น คุ้มค่ากับศีลธรรม คุณธรรม และประโยชน์สุขของชาติบ้านเมืองหรือไม่?”
การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา มิใช่การเลี้ยงพระ แต่คือการลงทุนในศีลธรรมของสังคมไทย หากวันหนึ่งวัดและพระสงฆ์หายไปจากผืนแผ่นดิน ความเป็นไทยก็จะสลายตามไปด้วย ให้เข้าใจตามนี้ อย่าพูดเอามัน มีสติปัญญา เป็นถึง ส.ส. ผู้แทนประชาชน ต้องทำให้ประชาชนเขามั่นใจในความดีของคุณ ไม่ใช่เลือกคุณมาทำร้ายสถาบันหลักของประเทศ หรือคุณมีแค่สมองกลวงๆ แต่ข้างในมีแต่ลม ยังต้องมีแถลงการณ์อีกหลายประเด็น
ที่จริงไม่อยากพูดเยอะ ถ้าคุณไม่รู้จริง เงียบดีที่สุด แต่พอพูดเสร็จ ประชาชนเขารู้ว่าคุณเก่งแต่ระรานคนอื่น ตอนนี้คุณก็เตรียมรับผลของการพูดร้ายต่อพระพุทธศาสนา จากพระสงฆ์ทั่วโลกก็แล้วกัน คุณจะน่วมเจิม เหมือนนามสกุล อย่างไม่มีชิ้นดี
อีกฉบับหนึ่ง ตอบโต้การบิดเบือนเฉพาะกรณีเรื่องนิตยภัตพระสงฆ์ ระบุว่า อาตมาขอเรียนเพื่อเป็นสาระและเหตุผลในการ ตอบโต้การสร้างวาทกรรมที่บิดเบือนพระพุทธศาสนาของ ส.ส.พรรคประชาชน โดยมิใช่เพื่อต้องการโต้เถียงทางการเมือง แต่เพื่อให้สติและความเข้าใจที่ถูกต้องต่อพี่น้องสาธุชน (ทั้งที่เป็นชาวพุทธและศาสนิกชนอื่นๆ) รวมทั้งผู้แทนราษฎรที่อาจเข้าใจผิด ดังนี้
1. เรื่อง “เงินนิตยภัต” ไม่ใช่เงินเดือนพระ เงินนิตยภัตคือเงินที่รัฐจัดสรรเพื่อทำนุบำรุงพระศาสนา และเป็นการถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระภิกษุผู้ตั้งใจรักษาพระธรรมวินัย มิใช่เงินเดือนหรือค่าจ้างเหมือนข้าราชการ
งบประมาณนี้ถูกใช้สนับสนุนการศึกษา ปฏิบัติ และเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งชาติ แม้จะเรียกว่า “งบประมาณศาสนา” แต่แท้จริงคือการลงทุนเพื่อคุณธรรมและศีลธรรมของประชาชน มิใช่เพื่อตัวพระสงฆ์เอง
2. ประเทศไทยกับพระพุทธศาสนา รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 67 รับรองว่า รัฐต้องอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา รวมทั้งศาสนาอื่นๆ ดังนั้นงบประมาณศาสนา จึงมิใช่การเลือกปฏิบัติ แต่เป็นการทำตามหน้าที่ของรัฐ ศาสนาอื่นๆ ก็ได้รับการสนับสนุนเช่นเดียวกันในสัดส่วนที่เหมาะสม
อ่านซะ จะได้รู้คุณ ส.ส.ที่อภิปราย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (แนวนโยบายแห่งรัฐ) มาตรา 67 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “รัฐพึงอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นในการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาที่ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือมาช้านาน รัฐพึงส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและการเผยแผ่หลักธรรมของพระพุทธศาสนาเถรวาทเพื่อให้เกิดการพัฒนาจิตใจและปัญญา และต้องมีมาตรการและกลไกในการป้องกันมิให้มีการบ่อนทําลายพระพุทธศาสนาไม่ว่าในรูปแบบใด และพึงส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วมในการดําเนินมาตรการหรือกลไกดังกล่าวด้วย”
3. พระพุทธเจ้ากับเรื่องเงินทอง พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไม่ให้พระสงฆ์ครอบครองเงินทองจริง แต่การบริหารจัดการงบประมาณ ไม่ได้อยู่ในมือพระ โดยตรง แต่อยู่ในการกำกับของ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และหน่วยงานของรัฐ พระสงฆ์เพียงทำหน้าที่ด้านการศึกษาศาสนธรรม และจริยธรรม ส่วนการใช้เงินเป็นหน้าที่ของฝ่ายบ้านเมือง จึงไม่ถูกต้องที่จะกล่าวหาว่า “พระเอาเงินไปใช้เละเทะ” เพราะเงินอยู่ในระบบราชการ ท่านพูดแบบเอามัน ไม่เอาเผือกเลย น่าสงสารสมองท่านจริงๆ
อีกอย่างหนึ่ง ในยุคสังคมปัจจุบัน โลกมันเจริญถึงไหนแล้ว จะให้พระอยู่แบบไม่พัฒนา ไม่ให้ใช้เงิน การเดินทางสมัยก่อนกับสมัยนี้มันแตกต่างกันมาก พระต้องใช้เป็นค่าโดยสาร ถ้าไม่มีจะไปไหนมาไหนได้อย่างไร ลองคิดด้วยสติปัญญา แม้แต่ ส.ส.ไปไหนมาไหนบางทีไม่ต้องจ่ายเงินก็มี ขึ้นเครื่องก็มีงบประมาณให้ แล้วท่านจะมาอิจฉาเงินเดือนพระเล็กๆ น้อยๆ ให้ปวดสมองทำไม เอาเวลาไปดูแลความทุกข์สุข ประชาชนดีกว่าไหม
4. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ วัดกว่า 30,000 แห่ง และพระสงฆ์กว่า 200,000 รูป เป็นสถานที่และบุคลากรที่ช่วยอบรมจิตใจประชาชนทุกเพศทุกวัย พระสงฆ์คือผู้ทำหน้าที่ผู้นำทางจิตวิญญาณ ช่วยอบรมเยาวชน ปลอบโยนผู้ทุกข์ ให้ข้อคิดแก่สังคม หากตัดงบประมาณศาสนาออกไปทั้งหมด ย่อมกระทบโดยตรงต่อศีลธรรมของคนทั้งชาติ และเป็นการบ่อนทำลายรากฐานสังคม ถ้าคุณสามารถอภิปรายตัดงบประมาณส่วนนี้ออกไป คุณก็ควรตัดงบประมาณของส่วนอื่นๆ ด้วย จะได้ไม่ต้องเสียเปรียบกัน คนเขาก็จะโมทนากับคุณด้วย กล้าไหมกับงบส่วนอื่น
5. วาทกรรมที่สร้างความแตกแยก การกล่าวหาว่า “พระเป็นอลัชชี พระเป็นอาชญากร” เป็นการเหมารวม สร้างความเสียหายแก่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ พระพุทธศาสนาอยู่คู่ชาติไทยมากว่า 2,000 ปี เป็นรากฐานของคุณธรรม จารีต ประเพณี และวัฒนธรรมไทย การทำลายความน่าเชื่อถือของพระศาสนาเท่ากับทำลายเอกลักษณ์และความมั่นคงทางจิตวิญญาณของชาติ
6. ข้อเสนอแนะต่อผู้แทนราษฎร หากเห็นปัญหาว่ามีพระบางรูปประพฤติไม่เหมาะสม ควรเสนอให้ปฏิรูปและกำกับดูแลอย่างตรงจุด มิใช่ใช้วาทกรรมทำลายทั้งระบบ ผู้แทนราษฎรควรยกย่องพระสงฆ์ที่ดีและมีคุณค่า มิใช่ทำให้ประชาชนเข้าใจผิดเหมาว่าพระทั้งหมดเลวร้าย การพูดด้วยอคติ ย่อมไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่แผ่นดิน แต่กลับจะสร้างความแตกแยกทางศาสนาและสังคม
วาทะที่ควรตอบแบบตั้งสติ อย่าใช้อารมณ์
อีกอย่างหนึ่ง ในการอภิปรายครั้งนี้ ส.ส.ท่านนี้ได้พูดว่า “ชาวบ้านทำบุญตักบาตรอยู่แล้ว ไปไหนมาไหนพระไม่ต้องเสียเงิน จะเอาเงินไปให้พระทำไมครับ”
“ที่ท่านว่า ‘พระไม่ต้องเสียเงิน ไปไหนก็มีชาวบ้านเลี้ยง จะเอาเงินไปให้พระทำไม’ นั้น ความจริงการตักบาตรเป็นเพียงเรื่องอาหาร แต่พระยังต้องมีปัจจัยด้านอื่น เช่น การรักษาพยาบาล การเดินทาง การบำรุงวัดเพื่อสาธารณประโยชน์ และอื่นๆ อีกมากมาย ท่านไม่ลืมตาดูบ้าง ยามที่มีภัยธรรมชาติ หรือปัญหาต่างๆ เกิดขึ้น คนที่เข้าถึงประชาชนส่วนมากก็เป็นพระทั้งนั้น ขนาดทำดี ช่วยเหลือขนาดนี้ ยังถูกค่อนขอดว่า “ไม่ใช่กิจของสงฆ์” พระทำอะไรก็ไม่ถูกใจทั้งนั้น คนหนอคน
การถวายปัจจัยจึงไม่ใช่เพื่อความสบายของพระ เพียงแค่อำนวยความสะดวกให้พระ และเพื่อให้พระสามารถทำหน้าที่เผยแผ่ธรรมะและเป็นที่พึ่งทางใจของประชาชนได้เต็มที่ ถ้าไม่มีการเกื้อกูล พระก็ทำงานเพื่อบ้านเมืองได้ไม่สมบูรณ์” จำไว้ อย่าปึก
ดังนั้น การแสดงวาทกรรมของ ส.ส.พรรคประชาชน ที่ว่า “งบประมาณให้พระสงฆ์เป็นการใช้เงินภาษีผิด” นั้น ไม่ถูกต้องทั้งในหลักศาสนา หลักรัฐธรรมนูญ และหลักสังคม
ขอให้ท่านผู้แทนราษฎรพึงระลึกว่า “วาทะที่ขาดปัญญา ย่อมเป็นไฟเผาใจตนเอง และเป็นเงื่อนไขแห่งความหายนะของพรรคประชาชน แล้วท่านจะรู้ว่า นรกที่แท้จริงเป็นอย่างไร?”