กาญจนบุรีเปิดนิทรรศการ “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน–วิ่ง–ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 11” เฉลิมพระเกียรติฯ

กาญจนบุรี - จังหวัดกาญจนบุรีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโครงการ “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 11” เพื่อสร้างความตระหนักรู้การป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของคนไทย
วันนี้( 28 ต.ค.) นายสิทธิวีร์ วรรณพฤกษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโครงการ “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 11 เฉลิมพระเกียรติฯ” ที่บริเวณลานอังกะลุง โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
โดยมี นายแพทย์พลภัทร สุลีสถิระ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายแพทย์ธีรพจน์ ฟักน้อย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดอย่างพร้อมเพรียง
ประเทศไทยมีอัตราผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉลี่ย 1,880 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคน หรือคิดเป็นร้อยละ 2 ของประชากรทั้งหมด โดยโรคนี้เป็น สาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ในเพศหญิง และอันดับ 3 ในเพศชาย รองจากอุบัติเหตุและโรคมะเร็ง
นอกจากนี้ ยังเป็นโรคที่มีอัตราความพิการสูงมาก — จากสถิติผู้ป่วย 100 คน ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล จะเสียชีวิตร้อยละ 5 และพิการร้อยละ 70 ซึ่งนอกจากผลกระทบทางร่างกายแล้ว ยังมีผลต่อสมองและความจำในระยะยาว
ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยโรคนี้พบในประเทศกำลังพัฒนาและด้อยพัฒนา รวมถึงประเทศไทย ซึ่งกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทำให้แนวโน้มของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากประชาชนขาดความรู้ในการป้องกันและการรักษาอย่างถูกวิธี
จังหวัดกาญจนบุรีจึงจัดทำ โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 11 ขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติและส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพ ภายในงานมีการจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ตลอดจนกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง การสังเกตอาการเบื้องต้น และแนวทางดูแลรักษาอย่างถูกต้อง