ตะลึง! ตร.-ป.ป.ส.ขยายผลจับยาด่านฯ ห้วยไร่ จับแก๊งไอ้หนุ่มตับเต่ากับชาวพบพระซุกยาบ้า 10 ล้านคาโกดังกลางเชียงราย

เชียงราย - ตะลึงกันทั้งเมือง ดูเผินๆ ก็เห็นเป็นโกดัง-คลังจำหน่ายโซฟาทั่วไป..ตำรวจภาค 5 บูรณาการร่วมชุดสืบ ภ.เชียงราย-ป.ป.ส.ขยายผลจับ 6 ล้อขนยาบ้า 10 ล้านเม็ดคาด่านฯ ห้วยไร่ ซุ่มจับแก๊งไอ้หนุ่มตับเต่าหัวโจกใหญ่ พร้อมเครือข่ายชาวพบพระขนยาบ้าจากชายแดนอีก 10 ล้านซุกโซฟาตัวละ 1-3 กระสอบ เก็บพักรอในโกดังกลางเมืองเชียงราย
วันนี้ (11 พ.ย.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ ภ.5 ร่วมกับ บก.สส.ภ.5, ภ.จว.เชียงราย และสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ได้ควบคุมตัวนายชุมพร อายุ 35 ปี นายพินิจ อายุ 29 ปี นายวรพล อายุ 25 ปี และนายพัฒนากร อายุ 22 ปี ชาว ต.คีรีราษฎร์ ต.พบพระ จ.ตาก และนายวิเทน ชาว ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย พร้อมของกลางยาเสพติดประเภทยาบ้าจำนวน 10 ล้านเม็ดดำเนินคดีตามกฎหมาย
หลังจากวันที่ 29 มิ.ย .2568 เจ้าหน้าที่ตำรวจด่านตรวจห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ จับกุมผู้ต้องหารายหนึ่งที่ขับรถยนต์บรรทุก 6 ล้อขนยาบ้าจำนวน 10 ล้านเม็ด จะนำไปส่งภาคกลาง และต่อมามีการขยายผลออกหมายจับผู้ต้องหาอีก 4 คน นั้น
ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบทราบว่าเครือข่ายยาเสพติดเดียวกันเคลื่อนไหวอยู่ในเขต จ.เชียงราย โดยมีนายกฤตชัย หรือวิเทน อายุ 40 ปี ชาว ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย เป็นผู้ควบคุมสั่งการนำยาเสพติดเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน เข้าเก็บพักรอไว้ที่โกดังย่านถนนสายวัดห้วยปลากั้ง-ชุมชนน้ำลัด ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย ซึ่งเมื่อมองจากภายนอกอาจคิดว่าเป็นกิจการจำหน่ายที่นั่งโซฟาธรรมดา
เจ้าหน้าที่จึงซุ่มตรวจสอบหลายวันก็พบมีรถยนต์บรรทุกขับเข้าออกโกดังอยู่เป็นประจำ กระทั่งช่วงบ่ายวันที่ 10 พ.ย.ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้นำกำลังเข้าไปตรวจค้น ก็พบโซฟาที่วางอยู่ในโกดังจำนวน 34 ตัว บรรจุห่อยาเสพติดประเภทยาบ้าเฉลี่ยตัวละ 1-3 กระสอบ รวมยาบ้ากว่า 66 กระสอบ จึงได้จับกุมตัวผู้ต้องหาที่อยู่ในโกดังได้จำนวน 4 คน ส่วนอีกคนคือนายวิเทนถูกจับกุมขณะอยู่ในห้องพักโรงแรมแห่งหนึ่งเขต ต.ริมกก จึงนำตัวพร้อมของกลางดำเนินคดีตามกฎหมาย
การจับกุมเครือข่ายยาบ้าจำนวนมากนี้มีขึ้นโดยการอำนวยการสืบสวนของ พล.ต.ท.กฤตธาพล ยี่สาคร ผบช.ภ.5 พล.ต.ต.ธนะรัชต์ ชุ่มสวัสดิ์ รอง ผบช.ภ.5 และ พล.ต.ต.มานพ เสนากุล ผบก.ภ.จว.เชียงราย
ส่วนการจับกุมผู้ต้องหาที่ขับรถยนต์บรรทุกที่ด่านตรวจห้วยไร่เจ้าหน้าที่ได้สอบสวนขยายผลจนมีการออกหมายจับผู้ต้องหาจำนวน 4 คน ได้แก่ นายวิเทนที่ถูกจับกุมได้ในครั้งนี้ ส่วนอีก 3 คนยังคงหลบหนี ได้แก่ นายธนพล และ น.ส.ปานหทัย ชาว ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย และ น.ส.วิไลวรรณ ชาว ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างติดตามจับกุมตัว