ตร.ภาค5บุกทลายผู้ค้าบุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่กลางเมืองเชียงใหม่เปิดขายทางออนไลน์-ยึดของกลางมูลค่ากว่า2ล้าน

เชียงใหม่ - ตำรวจภาค 5 นำกำลังบุกทลายเครือข่ายผู้ค้าบุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่กลางเมืองเชียงใหม่ เปิดขายผ่านทางช่องทางออนไลน์และใช้ไรเดอร์ส่งตรงถึงมือลูกค้า รวบผู้ต้องหา 5 คน พร้อมตรวจยึดของกลางมูลค่ารวมกว่า 2 ล้านบาท
รายงานข่าวแจ้งว่า วันนี้(8 ต.ค.68) เจ้าหน้าที่ตำรวจ ศปอส.ภ.5 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส.ภ.5 ได้สืบสวนติดตามกลุ่มเครือข่ายผู้ค้าขายบุหรี่ไฟฟ้าออนไลน์ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ซึ่งใช้ชื่อร้าน “ชาติชายไข่เจียว” มีกลุ่มผู้ติดตามกว่า 3 หมื่นคน มีการแอบแฝงจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าให้บุคคลทั่วไปผ่านระบบออนไลน์ และให้ไรเดอร์เป็นผู้ส่งสินค้าบุหรี่ไฟฟ้าให้กับลูกค้าเพื่อเป็นการหลบเลี่ยงการจับกุม เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ทำการสืบสวนจนพบแหล่งที่ตั้งดำเนินการทำบัญชีการเงิน จัดจำหน่าย แพ็คสินค้า เก็บสินค้า จึงได้ขอหมายค้นเข้าทำการตรวจค้น พิกัด ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตามหมายค้นศาลจังหวัดที่ ค.555/2568 ลง 8 ต.ค.2568
ทั้งนี้ผลการตรวจค้นพบนายปัณณวัฒน์ (ผู้จัดการ),น.ส.ธนัชสุดา (แอดมิน/ยิงแอด),นายธไนศวรรย์ (พนักงานส่งของ),นายอรรถพล (พนักงานส่งของ) และนายธีระธาดา (พนักงานส่งของ) พร้อมด้วยของตรวจยึด ได้แก่ บุหรี่ไฟฟ้า ทั้งแบบใช้แล้วทิ้งและหัวพ็อต จำนวนประมาณ 5,000 ชิ้น มูลค่า 2,000,000 บาท,โทรศัพท์มือถือ จำนวน 5 เครื่อง และเครื่องรับออร์เดอร์ 1 เครื่อง โดยจากการสอบถามผู้ต้องหาทั้ง 5 ราย ให้การรับสารภาพว่า นายปัณณวัฒน์ มีหน้าที่เป็นผู้จัดการควบคุมสินค้า การรับส่ง รับการสั่งการจากนายรวี โดย น.ส.ธนัชสุดา มีหน้าที่แอดมิน ถามตอบและรับออเดอร์ลูกค้าและการตลาด โปรโมทหรือโฆษณาและนายธไศวรรย์,นายอรรถพล และนายธีระธาดา มีหน้าที่พนักงานส่งสินค้า
เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้จับกุมตัว แจ้งข้อกล่าวหาว่า “ร่วมกันขายบุหรี่ไฟฟ้าโดยฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการฯ และร่วมกันช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจำนำหรือรับไว้ โดยประการใดซึ่งของอันตนพึงรู้ว่าเป็นของอันเนื่องด้วยความผิดฯ” นำส่ง สภ.แม่ปิง จ.เชียงใหม่ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป