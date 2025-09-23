ตร.ภาค 5 บุกทลายโรงผลิตน้ำกระท่อมผสมยาแก้ไอกลางเมืองเชียงใหม่ เปิดขายวัยรุ่นทั้งไทยและต่างด้าวตลอด 24 ชม.

เชียงใหม่ - ตำรวจภาค 5 สนธิกำลังร่วมกับตำรวจช้างเผือก บุกทลายโรงงานผลิตน้ำกระท่อมผสมยาแก้ไอกลางเมืองเชียงใหม่ จับวัยรุ่นสร้างตัวลักลอบเปิดโรงงาน 7 ราย พร้อมของกลางจำนวนมาก สารภาพทำมานานแล้ว เปิดขายตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งหน้าร้านและออนไลน์ให้ทั้งชาวไทยและต่างด้าว วันละ 200 ขวด
รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจ กองกำกับการสืบสวน 1 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 5 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ และ สภ.ช้างเผือก จ.เชียงใหม่ นำกำลังบุกเข้าตรวจค้นอาคารพาณิชย์หลังหนึ่งย่านถนนโชตนาในตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ วานนี้ (22 ก.ย. 68) หลังได้สืบทราบว่ามีกลุ่มวัยรุ่นมั่วสุมกันอยู่ และมีการลักลอบจำหน่ายน้ำกระท่อมผสมยาแก้ไอให้กับกลุ่มวัยรุ่นและขายทางออนไลน์ โดยจากการเข้าตรวจสอบพบว่าภายในอาคารถูกดัดแปลงด้านหลังเป็นโรงงานผลิตน้ำกระท่อม มีหม้อต้ม 5 ใบ สำหรับใช้ต้มน้ำใบกระท่อม และมีน้ำกระท่อมเต็มกะละมังที่รอบรรจุอีกหลายกะละมัง
เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการจับกุมตัวผู้ต้องหาเป็นชายไทยทั้งหมด 7 ราย พร้อมของกลาง น้ำกระท่อมผสมยาแก้ไอประมาณ 150 ขวด, ยาแก้ไอประมาณ 280 ขวด, น้ำตาลเชื่อม 8 ถุง, น้ำตาลเชื่อมกลิ่นผลไม้ประมาณ 32 ขวด, ถังต้ม, บัญชีรายรับรายจ่าย 5 เล่ม และเงินสด 3,120 บาท ซึ่งจากการสอบสวน ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าได้แอบลักลอบทำน้ำกระท่อมผสมยาแก้ไอมานานแล้ว โดยขายขวดละ 100 บาท ขายได้วันละ 200 ขวด ได้เงินวันละกว่า 20,000 บาท โดยจะมีการนำน้ำเชื่อมมาผสมเพื่อให้มีกลิ่นหอม ทำให้ลูกค้าติดใจ ลูกค้ามีทั้งคนไทยและต่างด้าวแวะเวียนมาซื้อ เปิดขาย 24 ชั่วโมงแบบร้านสะดวกซื้อ ซึ่งเป็นที่รู้กันในกลุ่มที่ชื่นชอบน้ำกระท่อม
เบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามมาตรา 12 พ.ร.บ.ยา พ.ศ. 2510 ประกอบมาตรา 148 มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ, ผลิตหรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามมาตรา 17 พ.ร.บ.ยาสมุนไพร พ.ศ. 2562 ประกอบมาตรา 121 มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ, ผลิตหรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับ ไม่ได้แจ้งรายละเอียดหรือไม่จดแจ้ง ตามมาตรา 58 (4) พ.ร.บ.สมุนไพร พ.ศ. 2562 ประกอบมาตรา 122 มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ก่อนจะนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน สภ.ช้างเผือก จ.เชียงใหม่ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป