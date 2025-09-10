เชียงใหม่ฝนตกทั้งคืนส่งผลแม่ริมน้ำท่วมขังหลายจุด หลายเส้นทางสัญจรลำบาก โดยเฉพาะถนนหน้ากองพันสัตว์ต่างรถผ่านไม่ได้

เชียงใหม่ – เชียงใหม่ฝนตกหนักต่อเนื่องช่วงคืนที่ผ่านมา ส่งผลน้ำท่วมขังหลายจุดในพื้นที่อำเภอแม่ริม ทั้งบ้านเรือนและเส้นทางสัญจร โดยเฉพาะถนนโชตนา เชียงใหม่-แม่ริม ทั้งขาเข้าและขาออก บางจุดระดับน้ำท่วมสูง 70 เซนติเมตร จนรถไม่สามารถสัญจรผ่านได้ ขณะที่ทางค่ายทหารช่วยบรรเทาความเดือดร้อน เปิดให้ใช้เส้นทางผ่านค่าย
รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า ฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องช่วงคืนที่ผ่านมา ส่งผลทำให้เช้าวันนี้(10 ก.ย.68) เกิดน้ำท่วมขังหลายจุดในพื้นที่ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งบ้านเรือนและตามถนนเส้นทางต่างๆ อย่างเช่นถนนภายในหมู่บ้านบ่อปุ๊หน้า วัดป่าดาราภิมุข หมู่ 1 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม ที่มีน้ำท่วมขังบนพื้นผิวจราจร ซึ่งทำให้การสัญจรเป็นไปอย่างค่อนข้างลำบาก เนื่องจากเป็นช่วงที่ผู้คนต้องเดินทางออกไปทำงานและนักเรียนไปโรงเรียน โดยผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องช่วยกันอำนวยความสะดวกการจราจร พร้อมเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อระบายน้ำออกไปโดยเร็วที่สุด
ขณะที่ถนนโชตนา-แม่ริมทั้งขาเข้าและขาออก พบว่ามีน้ำท่วมขังรอการระบายเช่นกัน โดยขาเข้าเมืองนั้นมีน้ำท่วมขังรอการระบายประมาณ 30 เซนติเมตร ทำให้รถติดสะสมยาวเกือบ 3 กิโลเมตร ส่วนถนนโชตนา-แม่ริมขาออกเมืองนั้นบริเวณกิโลเมตรที่ 12 น้ำท่วมสูงถึง 70 เซนติเมตรทำให้รถไม่สามารถสัญจรได้ทางทหารกองพันธ์สัตว์ต่างจึงได้นำป้ายมาตั้งและออกมาอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้รถเบี่ยงมาใช้เส้นทางในค่ายแทนเพื่อมุ่งหน้าเข้าสู่อำเภอแม่ริม อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตุบริเวณจุดนี้หากเกิดฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอแม่ริม จะทำให้เกิดน้ำท่วมขังรอการระบายเป็นประจำทุกครั้งทำให้ชาวบ้านและผู้ใช้รถใช้ถนนต้องสอบถามเส้นทางกันในโซเชียลก่อนจะเดินทางออกจากบ้านหลังฝนตกหนัก
ทางด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือรายงานว่า ภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ และตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ และอ่าวไทยบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง