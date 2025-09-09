พบร่างหนุ่มพิมายขี่ จยย.ฝ่ากระแสน้ำป่าถูกซัดตกท่อระบายน้ำจมดับข้างกำแพงโรงเรียน

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา - พบแล้ว ร่างหนุ่มพิมาย โคราช ขี่ จยย.ฝ่ากระแสน้ำป่า ถูกกระแสน้ำซัดตกท่อระบายน้ำจมดับข้างกำแพงโรงเรียน
วันนี้ (9 ก.ย. 68) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงค่ำวานนี้ (8 กันยายน 2568) ขณะน้ำป่าไหลทะลักเข้าท่วมถนนในพื้นที่บ้านรังกาใหญ่ ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา หลังจากมีฝนตกหนัก ระดับน้ำท่วมสูงและเชี่ยวกราก มีชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์ฝ่ากระแสน้ำป่าที่ไหลเชี่ยวอย่างรุนแรงไปที่บริเวณสี่แยกกลางหมู่บ้านบ้านตะปัน ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย แม้ว่าชาวบ้านในพื้นที่จะเตือนและพยายามตะโกนห้ามแล้วแต่ไม่ฟัง สุดท้ายถูกน้ำป่าซัดทั้งรถและคนลอยหายไปกับกระแสน้ำต่อหน้าต่อตาชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์
จนกระทั่งช่วงเที่ยงคืนวันนี้ (9 ก.ย. 68) ระดับน้ำเริ่มลดลง ชาวบ้านพบรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า เวฟ สีแดง ทะเบียน 2 กศ 3860 นครราชสีมา มีกุญแจเสียบคาอยู่ พร้อมกับถังน้ำมัน ลอยมาติดที่กำแพงโรงเรียนพิมายสามัคคี 1 และใกล้กันพบร่างของผู้เสียชีวิต ชื่อ นายสมชาย ขมโคกกรวด อายุ 35 ปี อยู่บ้านเลขที่ 267 หมู่ที่ 20 ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย สภาพศพถูกน้ำป่าซัดตกลงไปในท่อระบายน้ำข้างกำแพงโรงเรียน เจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงช่วยกันนำร่างผู้เสียชีวิตออกมา ก่อนที่จะนำส่งโรงพยาบาลพิมายเพื่อชันสูตรหาสาเหตุของการเสียชีวิตที่ชัดเจน
สำหรับช่วงเช้าวันนี้ยังไม่มีฝนตกลงมาซ้ำ สถานการณ์เริ่มเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว