สลด! หนุ่มวัย 17 เข็นรถลุยน้ำท่วม ถูกกระบะซัดล้มมือแตะรั้วก่อสร้าง เจอไฟรั่วช็อตดับคาที่

เหตุสลดกลางดึก ถนนแพรกษา สมุทรปราการ หนุ่มวัย 17 เข็นจักรยานยนต์ฝ่าน้ำท่วมสูง ถูกกระบะขับผ่านซัดน้ำจนล้ม มือเผลอแตะรั้วกั้นทางก่อสร้างที่ไฟรั่ว ถูกช็อตดับต่อหน้าต่อตา ตำรวจ–กู้ภัย–การไฟฟ้าเร่งตรวจสอบหาสาเหตุและมาตรการป้องกันซ้ำ
เมื่อกลางดึกวันที่ 8 กันยายน 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดเหตุสะเทือนใจบนถนนแพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ บริเวณหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ ก่อนถึงร้านบอยสติกเกอร์ มุ่งหน้าคลองเก้า หลังฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้ถนนหลายจุดมีน้ำท่วมขังสูง
กู้ภัยมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการเปิดเผยว่า ผู้เสียชีวิตคือ นายธนากร (สงวนนามสกุล) อายุ 17 ปี ขณะกำลังเข็นรถจักรยานยนต์ฝ่าน้ำที่ท่วมขัง ทันใดนั้นมีรถกระบะขับมาด้วยความเร็ว จนน้ำซัดใส่ร่างของนายธนากรเสียหลักล้มลง มือไปสัมผัสกับแบริเออร์กั้นทางโครงการก่อสร้างถนนที่มีการต่อสายไฟส่องสว่าง ปรากฏว่าเกิดไฟฟ้ารั่ว ส่งผลให้ถูกช็อตหมดสติและจมน้ำเสียชีวิตทันที
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ท้องที่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยและการไฟฟ้าได้เข้าตรวจสอบและตัดกระแสไฟในบริเวณดังกล่าวเพื่อป้องกันอันตรายเพิ่มเติม เบื้องต้นอยู่ระหว่างการสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริง รวมถึงการตรวจสอบมาตรการด้านความปลอดภัยของพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมซ้ำรอยอีก