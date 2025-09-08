สมุทรปราการวิกฤต ฝนถล่มหนัก น้ำท่วมหลายเส้นทาง โรงเรียน 25 แห่งประกาศหยุดเรียนชั่วคราว

ฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่เย็นวาน ทำถนนสุขุมวิท-ศรีนครินทร์-เทพารักษ์ จมน้ำ รถติดยาวในชั่วโมงเร่งด่วน ขณะที่โรงเรียนในพื้นที่ 25 แห่งต้องสั่งหยุดเรียนออฟไลน์และปรับการสอนออนไลน์เพื่อความปลอดภัย เจ้าหน้าที่เร่งสูบน้ำคาดสถานการณ์ดีขึ้นภายในวันนี้
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จังหวัดสมุทรปราการได้รับผลกระทบหนักจากฝนที่ตกต่อเนื่องตั้งแต่เย็นวานจนถึงเช้าวันนี้ ทำให้หลายพื้นที่น้ำท่วมขังผิวจราจร การจราจรติดขัดอย่างรุนแรง โดยเฉพาะถนนสายหลักอย่าง ถนนสุขุมวิท ถนนศรีนครินทร์ และถนนเทพารักษ์ ที่มีน้ำท่วมสูงในหลายจุด รถเคลื่อนตัวได้ช้า ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างกว้างขวาง
บริเวณถนนแพรกษาพบน้ำท่วมสูงกว่า 30 เซนติเมตรตลอดเกือบทุกช่องทาง ส่วนในซอยโรงเรียนอุ่นอารีย์น้ำท่วมสูงเต็มพื้นที่ ส่งผลให้การสัญจรเป็นไปอย่างยากลำบาก แม้เจ้าหน้าที่จะเร่งระบายน้ำตั้งแต่กลางคืนที่ผ่านมา แต่ปริมาณน้ำฝนที่มาก ประกอบกับระดับน้ำทะเลหนุนทำให้การระบายเป็นไปอย่างล่าช้า
สถานการณ์ดังกล่าวยังสร้างผลกระทบโดยตรงต่อสถานศึกษาในพื้นที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการรวม 25 แห่งได้ประกาศหยุดเรียนออฟไลน์ชั่วคราว 1 วัน และปรับการเรียนเป็นระบบออนไลน์ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและผู้ปกครอง โดยรายชื่อโรงเรียนที่หยุดเรียน ได้แก่
1. โรงเรียนสมุทรปราการ
2. โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
3. โรงเรียนศิรินทร์สมุทรปราการ
4. โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
5. โรงเรียนทรงสรรพวิทย์
6. โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
7. โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
8. โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
9. โรงเรียนบ้านคลองหลวง
10. โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
11. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
12. โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล
13. โรงเรียนวิสุทธิกษัตรีสมุทรปราการ
14. โรงเรียนเทศบาล 1
15. โรงเรียนสุขเจริญผล
16. โรงเรียนหาดอัมรา
17. โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
18. โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
19. โรงเรียนคลองบางปิ้ง
20. โรงเรียนศรีดรุณ
21. โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ
22. โรงเรียนอนุบาลเจริญพงศ์
23. โรงเรียนทรงวิทยาแบริ่ง
24. โรงเรียนสิริวุธวิทยา
25. โรงเรียนคลองสำโรง
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จากเทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเร่งสูบน้ำและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยคาดว่าหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติม และระดับน้ำทะเลลดระดับลง สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่สมุทรปราการจะค่อยๆ คลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติภายในวันนี้