หนุ่มขี่จยย.พุ่งชนฝ่าแนวกั้น ร่างกระเด็นตกบ่อร้อยสายไฟใต้ดิน ลึก 10 เมตรเสียชีวิต กลางถนนแจ้งวัฒนะ

หนุ่มวัย 26 ขับขี่ จยย.ฝ่าแนวกั้นก่อสร้างร้อยสายไฟ ถนนแจ้งวัฒนะ พุ่งชนเครื่องปั่นไฟกระเด็นตกบ่อความลึก 10 เมตร จมน้ำเสียชีวิต ตำรวจสอบวิศวกรหาสาเหตุ
เมื่อเวลา 00.30 น.วันที่ 11 ส.ค. ร.ต.ท.เจนวิทย์ เหลือผล รองสว.(สอบสวน) สน.ทุ่งสองห้อง รับแจ้งอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์พุ่งตกบ่อร้อยสายไฟใต้ดิน ถนนแจ้งวัฒนะ ขาออก บริเวณหน้าศาลปกครอง แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. จึงรุดตรวจสอบพร้อมอาสามูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
ที่เกิดเหตุใกล้สถานีรถไฟฟ้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ เป็นถนน 5 เลน บริเวณช่องทางซ้าย 3 เลนปิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างโครงการร้อยสายไฟใต้ดิน พบรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า สกู๊ปปี้ สีครีม ทะเบียน 9ขถ1938 กทม. สภาพล้มคว่ำหน้ารถพังยับพุ่งชนเครื่องปั่นไฟฟ้า ใกล้บ่อมีความลึก 10 เมตร เจ้าหน้าที่จึงใช้อุปกรณ์โรยตัวลงไปตรวจสอบพบผู้ขับขี่รถจยย.สภาพจมน้ำเสียชีวิต และนำร่างขึ้นมาทราบชื่อนายสันติสุข(สงวนนามสกุล)อายุ 26 ปีสวมเสื้อยืดคอกลม แขนสั้นสีขาว นุ่งกางเกงกีฬาขาสั้นสีน้ำเงิน ตามร่างกายมีบาดแผลกระโหลกศีรษะแตก เจ้าหน้าที่จึงบันทึกรวบรวมที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐาน
สอบถามคนงานที่อยู่บริเวณจุดเกิดเหตุให้การว่า บริเวณพื้นที่ก่อสร้างได้ทำการปิดถนน 3 เลนและเปิดสัณญาณไฟเตือนไว้ตลอดแนว ก่อนจะเปิดฝาคอนกรีตพื้นถนนออก ให้คนงานลงไปเจาะผนังใต้ดิน เพื่อวางท่อร้อยสายไฟ ขณะปฏิบัติงานอยู่ จู่ๆมีรถจักรยานยนต์ขับขี่ฝ่าแนวกั้นพุ่งชนฝาคอนกรีต ทำให้คนขี่ร่างกระเด็นตกลงไปจมน้ำในบ่อความลึก 10 เมตร ซึ่งการทำงานพื้นที่นี้จะปิดถนนตั้งแต่เวลา 22.00-03.00 น.ในบริเวณดังกล่าวมาแล้ว 2 สัปดาห์ กระทั่งมีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบสวนเพิ่มเติมวิศวกรผู้ควบคุมงาน เพื่อสรุปอุบัติเหตุครั้งนี้ ส่วนร่างผู้เสียชีวิตให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ้งนำส่งชันสูตรที่นิติเวชโรงพยาบาลภูมิพลฯ ก่อนแจ้งให้ญาติรับผู้เสียชีวิตไปบำเพ็ญกุศลตามพิธีทางศาสนาต่อไป