เตรียมพื้นที่ขยาย 6 เลน!ถนนสาย ชบ.3009 อ.ศรีราชา ช่วงบ้านหนองคล้ากว่า 8 กม.

กรมทางหลวงชนบท เตรียมพื้นที่ก่อสร้างถนนสาย ชบ.3009 แยก ทล.331 - บ้านหนองคล้า (ตอนแยก ทล.331 - ทล.7) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จาก 4 เป็น 6 ช่องจราจร ระยะทาง 8.317 กม.ช่วยแบ่งเบาการจราจรบนถนนสายหลัก คาดเสร็จ ในปี 70
นายมนตรี เดชาสกุลสม อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมทางหลวง อยู่ระหว่างการเตรียมพื้นที่ เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย ชบ.3009 แยก ทล.331 - บ้านหนองคล้า (ตอนแยก ทล.331 - ทล.7) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ตอนที่ 1 และ ตอนที่ 2 รวมระยะทางดำเนินการ 8.317 กิโลเมตร โดยจาก 4 ช่องจราจร เป็น 6 ช่องจราจร งบประมาณรวม 1,418.7 ล้านบาท คาดว่าแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี 2570
โดยบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง อยู่ในอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง และบางส่วนของอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมจำนวนมาก ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเชื่อมโยงระหว่างนิคมอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่บริเวณ ทล.331 กับท่าเรือแหลมฉบัง และเพื่อเพิ่มศักยภาพในการคมนาคมขนส่งสินค้า รองรับการขยายตัวในพื้นที่ดังกล่าว เพิ่มความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยในแก่ผู้ใช้ทาง รวมทั้งช่วยลดอุบัติเหตุและแบ่งเบาปริมาณจราจรของถนนสายหลัก
ทช. ได้ทำการสำรวจออกแบบถนนทางหลวงชนบทสาย ชบ.3009 แยก ทล.331 - บ้านหนองคล้า (ตอนแยก ทล.331 - ทล. 7) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อให้เป็นโครงข่ายเชื่อมต่อกับถนนทางหลวงชนบทสาย ชบ.3009 ตอนแยก ทล.7 (บริเวณ กม.ที่ 107+200) - ท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างขยายถนนเป็น 6 ช่องจราจรเรียบร้อยแล้ว
ปัจจุบัน เตรียมพื้นที่เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย ชบ.3009 แยก ทล.331 - บ้านหนองคล้า (ตอนแยก ทล.331 - ทล.7) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งจะขยายถนนในส่วนที่เหลือ จาก 4 ช่องจราจร เป็น 6 ช่องจราจร รวมระยะทางดำเนินการ 8.317 กิโลเมตร โดยแบ่งเป็นการดำเนินงานออกเป็น 2 ตอน ประกอบด้วย
- ตอนที่ 1 มีจุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ 0+000 สิ้นสุดโครงการ กม.ที่ 3+500 ระยะทางรวม 3.500 กิโลเมตร โดยก่อสร้างเป็นถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 แห่ง รวมถึง ระบบระบายน้ำ ไฟฟ้าแสงสว่าง เครื่องหมายจราจร สิ่งอำนวยความปลอดภัย ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 669.283 ล้านบาท
- ตอนที่ 2 มีจุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ 3+500 สิ้นสุดโครงการ กม.ที่ 8+317 ระยะทางรวม 4.817 กิโลเมตร โดยก่อสร้างเป็นถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 แห่ง รวมถึง ระบบระบายน้ำ ไฟฟ้าแสงสว่าง เครื่องหมายจราจร สิ่งอำนวยความปลอดภัย ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 749.500 ล้านบาท