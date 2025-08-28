รอง ผจว.เชียงใหม่ลงพื้นที่น้ำหลากดินถล่มแม่แจ่ม พบตายเพิ่มเป็น 4 ราย สูญหายอีก 5 คน สั่งเร่งช่วยเหลือ

เชียงใหม่ - รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่นำทีมเชียงใหม่ติดตามความเสียหายและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ที่ บ้านปางอุ๋ง ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม ล่าสุดมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น 4 รายแล้ว ยังสูญหายอีก 5 ราย
รายงานข่าวแจ้งว่า ช่วงเย็นวานนี้ (27 ส.ค. 68) นายศิวกร บัวป้อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายเกรียงศักดิ์ บุญตาปวน นายอำเภอแม่แจ่ม, นายดุสิต พงศาพิพัฒน์ หัวหน้าสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่, นางสาวพลอยพรรณ พลอยทับทิม หัวหน้าสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่, ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันลงพื้นที่สำรวจและติดตามความคืบหน้าความเสียหายและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากในเขตพื้นที่บ้านปางอุ๋ง ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
นายศิวกร บัวป้อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า พื้นที่เกิดเหตุดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากได้ครอบคลุมพื้นที่ 2 หมู่บ้าน ในตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม คือ หมู่ที่ 1 บ้านปางอุ๋ง และหมู่ที่ 18 บ้านปางอุ๋งใหม่ มีบ้านเรือนอยู่ประมาณ 500 ครัวเรือน และมีประชากรประมาณ 2,000 คน โดยเมื่อคืนที่ผ่านมาได้เกิดฝนตกหนัก จึงทำให้มีมวลน้ำและดินโคลนจากบนเขาไหลผ่านลงมากลางหมู่บ้าน ทำให้บ้านเรือนชาวบ้านได้รับความเสียหาย รวมถึงมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
ล่าสุดเมื่อช่วงค่ำวานนี้หลังจากที่ได้ลงพื้นที่สำรวจและรับฟังข้อมูลจากทางอำเภอแม่แจ่มแล้ว พบว่ามีบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายทั้งหลัง จำนวน 8 หลัง และที่ได้รับผลกระทบบริเวณโดยรอบอีกเกือบ 100 หลัง ขณะเดียวกันได้รับการยืนยันว่าพบผู้เสียชีวิตแล้วรวมเป็น 4 ราย แบ่งเป็นชาวบ้านในพื้นที่ 2 ราย และชาวไทใหญ่ 2 ราย ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บมีทั้งสิ้น 15 ราย โดยยังอยู่ในอาการสาหัส 2 ราย นอกจากนี้ยังมีผู้สูญหายที่ยังต้องค้นหาให้พบอีกจำนวน 5 ราย เป็นชาวไทยใหญ่ทั้งหมด
ทั้งนี้ จากการประเมินสถานการณ์แล้ว พบว่าตลอดทั้งวันที่ผ่านมายังมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ทำให้พื้นที่ดินในบริเวณดังกล่าวอาจยังมีความชุ่มน้ำ และอาจเสี่ยงต่อการเกิดดินโคลนถล่มในภายหลังได้อีก จึงได้ให้ประกาศอพยพชาวบ้านที่อยู่ในจุดเสี่ยงออกจากพื้นที่ไปอาศัยอยู่ยังศูนย์พักพิง ซึ่งทางอำเภอแม่แจ่มได้จัดเตรียมศูนย์พักพิงสำหรับรองรับผู้อพยพไว้ที่โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง ล่าสุดมีผู้ลงทะเบียนมาเข้าพักแล้วกว่า 50 คน
สำหรับการเคลียร์พื้นที่เสียหาย เบื้องต้น ได้ประสานให้ อบจ.เชียงใหม่นำเครื่องจักรกลและเครื่องมือมาช่วยสนับสนุน ขณะเดียวกันยังมีกองกำลังทหาร มูลนิธิต่างๆ และจิตอาสาเข้าช่วยเหลือในการเคลียร์พื้นที่ พร้อมทั้งให้สำนัก ปภ.เชียงใหม่ประสานนำไฟฟ้าและอุปกรณ์ส่องสว่างเข้ามาติดตั้งเพิ่มเติม นอกจากนี้ยังได้ประสานรถน้ำดื่ม น้ำประปา อาหาร และสิ่งของอุปโภคบริโภค มาให้บริการผู้ได้รับผลกระทบแล้ว