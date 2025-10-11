จังหวัดน่าน โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน จัดงาน “NAN AGRO INDUSTRY INNOVATION FAIR 2025” ยกของดีจังหวัดน่านสู่ศรีราชา ชวนสัมผัสนวัตกรรมเกษตรแปรรูปยุคใหม่ 10-12 ต.ค. นี้ ณ เซ็นทรัล ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
(10 ตุลาคม 2568) จังหวัดน่าน โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน จัดงาน “NAN AGRO INDUSTRY INNOVATION FAIR 2025” ระหว่างวันที่ 10–12 ตุลาคม 2568 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ภายใต้โครงการ “เกษตรปลอดภัยและมูลค่าสูง” เพื่อส่งเสริมเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการด้านการเกษตรให้มีพื้นที่นำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพ เชื่อมโยงกับผู้บริโภคโดยตรง และต่อยอดสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ ภายในงานได้รับเกียรติจาก (เว้นตำแหน่งประธานในพิธีเปิดงาน) มาเป็นประธานเปิดงานอย่างเป็นทางการ พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
นางวิไลวรรณ บุดาสา รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า ภาคเกษตรมีบทบาทสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางอาหารและรายได้ของประเทศ การยกระดับภาคการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรจึงเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะการเปลี่ยนจาก “ผลิตมากแต่รายได้น้อย” สู่ “ผลิตน้อยแต่รายได้มาก” เพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านสินค้าเกษตรแปรรูปมูลค่าสูงในระดับสากล
ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว จังหวัดน่านได้มอบหมายให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน ดำเนินโครงการเกษตรปลอดภัยและมูลค่าสูง กิจกรรมหลักการแปรรูปสินค้าเกษตรด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม กิจกรรมย่อยพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการ พัฒนากระบวนการผลิตและการบริหารจัดการสถานประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้ตรงตามมาตรฐานตลาด พร้อมขยายช่องทางการจำหน่ายให้เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างกว้างขวาง
งาน “NAN AGRO INDUSTRY INNOVATION FAIR 2025” จึงเป็นโอกาสสำคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และต่อยอดสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ในอนาคต พร้อมผลักดันผู้ประกอบการในจังหวัดน่านให้เติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับสินค้าเกษตรไทยในเวทีโลก
สำหรับงานนี้ถือเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญในการยกระดับสินค้าเกษตรไทย ผ่านการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม เชื่อมโยงเกษตรกรและผู้ประกอบการกับตลาดใหม่ ๆ พร้อมขยายโอกาสทางธุรกิจสู่ระดับสากล โดยเฉพาะสินค้าปลอดภัยและสินค้านวัตกรรมที่กำลังเป็นที่ต้องการในตลาดโลก ภายในงานมีการจัดแสดงบูธสินค้าหลากหลายกว่า 30 บูธ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าแปรรูปที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ รวมไปถึงการใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิ นิทรรศการผลิตภัณฑ์ต้นแบบอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปจังหวัดน่าน, กิจกรรมส่งเสริมการขาย พร้อมลุ้นรางวัล รวมไปถึงกิจกรรมความบันเทิง การแสดง ดนตรีสด และอื่น ๆ
งาน NAN AGRO INDUSTRY INNOVATION FAIR ถือเป็นโอกาสสำคัญในการ “ยกของดีจังหวัดน่าน มาสู่ศรีราชา” ให้ผู้บริโภคได้สัมผัสสินค้าเกษตรปลอดภัย ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์จากเกษตรกรและผู้ประกอบการโดยตรง การจัดงานครั้งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ แต่ยังเป็นการยกระดับภาพลักษณ์ของสินค้าไทยให้มีมาตรฐานและความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ในการปรับตัวสู่ “Smart Farmer” และ “Smart Industry” ที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม
ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ฟรี! พร้อมสัมผัสนวัตกรรมและสินค้าเกษตรปลอดภัยที่จะเป็นอนาคตใหม่ของภาคเกษตรไทย ระหว่างวันที่ 10 – 12 ตุลาคม 2568 เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศรีราชา จังหวัดชลบุรี