(คลิป)อร่ามดั่งทองทา! “ดอกบัวตองแม่อูคอ” บานสะพรั่งเต็มดอยแล้ว ชี้ปีนี้ฝนหนักเสี่ยงโรยราเร็ว

แม่ฮ่องสอน - เปิดแล้วทุ่งดอกบัวตองดอยแม่อูคอ..ดอกบานสะพรั่งเหลืองอร่ามเต็มยอดดอย เผยปีนี้ต้องลุ้นกับฝนตกหนักเสี่ยงโรยราเร็ว
วันนี้ (11 พ.ย. 68) นางชุติพร เสชัง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนตัวแทนชุมชนชาวแม่อูคอ เปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ดนตรีและศิลปะ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศกาลดอกบัวตองบานดอยแม่อูคอ ประจำปี 2568 ที่ลานศาลาแปดเหลี่ยม บนยอดดอยวนอุทยานทุ่งบัวตองดอยแม่อูคอ ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม
ภายในงานมีทั้งการทำพิธีเรียกขวัญบัวตอง การแสดงจากชุมชนหลากหลายเผ่า ท่ามกลางทุ่งดอกบัวตองที่บานรับสายฝนไปแล้วกว่าร้อยละ 80 โอบล้อมด้วยทะเลหมอก-เมฆขาวช่วงปลายฝนต้นหนาว แม้ว่าจะมีฝนตกลงมาอยู่เป็นระยะๆ แต่นักท่องเที่ยวก็ยังยืนยันว่าสมใจที่ได้ชมความสวยงามของกลีบดอกบัวตองที่ชุ่มฉ่ำด้วยไอหมอกกับฝนที่โปรยปราย เพราะไม่บ่อยนักที่จะมีโอกาสได้สัมผัสกับบรรยากาศแบบนี้
ซึ่งปกติแล้วดอกบัวตองจะบานสะพรั่งไปราว 45 วัน ที่สามารถเที่ยวชมได้เพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น และจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่มีฝนตกชุกกว่าทุกปีที่ผ่านมา เกรงว่าฝนจะกระทบต่อกลีบดอกจนทำให้โรยราได้เร็วขึ้นด้วย
สำหรับดอกบัวตอง หรือ American Sunflower ดอยแม่อูคอ ถือว่าเป็นแหล่งกำเนิดแห่งแรกในประเทศไทย มีพื้นที่ราว 600 ไร่ สูงจากระดับน้ำทะเล 1,600 เมตร มีประวัติว่า..มิชชันนารีได้นำเมล็ดพันธุ์มาจากประเทศเม็กซิโก มาปลูกในพื้นที่เมื่อกว่า 70 ปีก่อน และด้วยบัวตองเป็นพืชไม้พุ่มที่ขยายพันธุ์ได้รวดเร็ว ส่งผลให้เป็นที่รู้จักกันในอำเภอขุนยวมและแพร่กระจายเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศในเวลาต่อมา จนกระทั่งมีผู้นำไปปลูกตามจังหวัดต่างๆ
แต่ผู้คนหรือนักท่องเที่ยวก็ยังนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวที่ดอยแม่อูคอ ด้วยความเป็นพื้นที่ต้นกำเนิด มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม นอกจากนี้ยังได้สัมผัสหรือซื้อหาพืช-ผลไม้เมืองหนาวจากตลาดของชาวม้งของบ้านแม่อูคอ ที่นำออกมาวางจำหน่ายสร้างรายได้อีกทางหนึ่งด้วย