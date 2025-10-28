พบ “ดอกไก่โอก” ดอกไม้ป่าโคราชทรงโปรดของสมเด็จพระพันปีหลวง บานสะพรั่งร่วมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา - พบ “ดอกไก่โอก” ดอกไม้ป่าที่สมเด็จพระพันปีหลวง ทรงโปรด เมื่อครั้งเสด็จเยือนจังหวัดนครราชสีมาครั้งแรก ปี 2498 ออกดอกบานสะพรั่ง ที่ อ.โนนไทย โคราช เสมือนร่วมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย เผย“ดอกไก่โอก” ชื่อทางการ“ต้นทองพันดุล” ออกดอกเพียงปีละครั้ง เตรียมพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต
วันนี้ (28 ต.ค.68) ที่บริเวณพื้นที่สาธารณะบ้านสระพัง ต.สำโรง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา ผู้นำชุมชน และชาวบ้านหลายคน ได้พาผู้สื่อข่าวไปดู “ดอกไก่โอก” ดอกไม้ป่าที่มีประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับในหลวง รัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่เสด็จเยือนจังหวัดนครราชสีมาเป็นครั้งแรก เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2498
นายไพบูลย์ พฤกษ์พนาเวศ ผู้ศึกษาประวัติศาสตร์ชาวจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ รัชกาลที่ ๙ พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จเยือนจังหวัดนครราชสีมาเป็นครั้งแรก ช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2498 ระหว่างทางที่ทั้งสองพระองค์กำลังเสด็จไปจังหวัดชัยภูมิ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้รับสั่งให้หยุดรถพระที่นั่ง ช่วงบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 391 ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา และเสด็จพระราชดำเนินลงไปทอดพระเนตรดอกไม้ป่าชนิดหนึ่ง ที่ชาวบ้านเรียกว่า “ดอกไก่โอก” ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้เลื้อยขึ้นอยู่ตามข้างทาง
โดยทั้งสองพระองค์ทรงทอดพระเนตรดอกไก่โอกด้วยความสนพระทัย อย่างใกล้ชิด และทรงถ่ายภาพคู่กับดอกไก่โอกดังกล่าว ก่อนที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปักดอกไก่โอกไว้กับฉลองพระองค์ตลอดทั้งวันในวันนั้น และยังทรงเก็บไว้จนถึงวันรุ่งขึ้น
นายนนท์ธวัช จันตา กำนันตำบลสำโรง อ.โนนไทย เปิดเผยว่า ตนรู้สึกดีใจ และปลื้มใจมาก เมื่อได้ทราบว่าพื้นที่อำเภอโนนไทย มีดอกไม้ที่พระองค์ท่านให้ความสนพระทัย ซึ่งดอกไก่โอกมักพบเห็นได้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ในปีหนึ่งจะออกดอกเพียงแค่ครั้งเดียว โดยมักพบเห็นได้ตามทุ่งนา และพื้นที่ป่าสาธารณะในพื้นที่อำเภอโนนไทย ทั้งนี้ ตน และผู้นำชุมชนได้เตรียมพัฒนาพื้นที่พื้นที่สาธารณะบ้านสระพัง ซึ่งมีบริเวณกว้างกว่า 400 ไร่ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคตต่อไป
สำหรับ “ต้นไก่โอก” มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า “ต้นทองพันดุล” เป็นต้นดอกไม้ป่าที่ มีดอกคล้ายชบา กลีบดอกเป็นสีชมพูอมเหลือง บางต้นเป็นสีส้ม เป็นไม้เลื้อยที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ ออกดอกเพียงปีละครั้ง ในช่วงปลายฝนต้นหนาวเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ในอดีตพบมากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่ปัจจุบันเริ่มมีให้เห็นน้อยแล้ว