บานสะพรั่ง "ทุ่งดอกบัวตอง" ที่บ้านหัวแม่คำ จ.เชียงราย

นับถอยหลัง! กับงานวัฒนธรรมชาวดอย ดอกบัวตองบาน ที่บ้านหัวแม่คำ จ.เชียงราย รอชมความสวยงามของทุ่งดอกบัวตองกันได้เลย
เข้าสู่ฤดูแห่งการบานสะพรั่งของทุ่งดอกบัวตองอีกครั้งแล้วนะ 1 ปี มี 1 ครั้ง เท่านั้นจ้า! เตรียมล็อควัน มาถ่ายรูปกัน ระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2568 ณ ทุ่งดอกบัวตองบ้านหัวแม่คำ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
Google Maps : https://goo.gl/maps/kLE5UgR7Qetu34Ja7
- พบกับการแสดงวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆ 7 ชนเผ่า
- การประกวดธิดาชนเผ่า
- กิจกรรมขันโตกชาวดอย
- เที่ยวชมการจัดแสดงนิทรรศการและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- เที่ยวชมความงามของทุ่งดอกบัวตอง, น้ำตกดอยหัวแม่คำ วนอุทยานดอยหัวแม่คำ และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายภายในงาน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
-อบต.แม่สลองใน :
053-730322 ต่อ 0
-ททท.สำนักงานเชียงราย :
053-744674-5