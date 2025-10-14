ททท.แม่ฮ่องสอน ชวนเที่ยว “เทศกาลทุ่งดอกบัวตอง” เริ่ม 11 พ.ย. 68

ททท.แม่ฮ่องสอน ชวนนักท่องเที่ยวเตรียมเก็บกระเป๋าแล้วมุ่งหน้ามาชมความงาม “ทุ่งดอกบัวตอง ดอยแม่อูคอ” นับถอยหลังฤดูกาลชมดอกไม้สวยชื่อดังระดับประเทศ
ททท.แม่ฮ่องสอน เตรียมเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวทุ่งบัวตอง ดอยแม่อูคอ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 โดยให้ข้อมูลว่า ที่นี่คือหนึ่งในจุดชมวิวที่สวยที่สุดในช่วงปลายปี เมื่อทั้งดอยถูกย้อมไปด้วยสีเหลืองทองของ “ดอกบัวตอง” ที่บานสะพรั่งเต็มท้องเขา มองไปทางไหนก็สดใสไปหมด เหมือนภาพวาดจากธรรมชาติจริง ๆ
ช่วงเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม คือ ฤดูกาลแห่งความงามแบบเต็มพิกัด อากาศเย็นสบาย ลมพัดหอมกลิ่นหญ้า และท้องฟ้าใสเหมาะกับการถ่ายรูป ไม่ว่าจะยืนตรงมุมชมวิว หรือเดินลงไปกลางทุ่งดอกไม้ ทุกภาพที่ได้คือ “ความทรงจำสีเหลืองทอง” ที่ยากจะลืม
นอกจากทุ่งดอกบัวตองแล้ว บริเวณใกล้เคียงยังมี จุดกางเต็นท์ จุดชมพระอาทิตย์ขึ้น-ตก คาเฟ่วิวภูเขา และชุมชนท้องถิ่นให้แวะสัมผัสวิถีชีวิตแบบแม่ฮ่องสอนแท้ ๆ
ปีนี้…อย่าปล่อยให้ภาพความงามนี้ผ่านไปเฉยๆ ปักหมุดที่ “ดอยแม่อูคอ” แล้วมาสัมผัสความเหลืองทองด้วยตาคุณเอง
ข้อมูลเพิ่มเติม ททท.แม่ฮ่องสอน
ส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline