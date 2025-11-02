อุบลฯน้อมรำลึกพระพันปีหลวง บนทุ่งดอกไม้ป่านามพระราชทาน

อุบลราชธานี-จังหวัดอุบลราชธานี หวนรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ท่ามกลางทุ่งดอกไม้ป่านามพระราชทานที่กำลังออกดอกบานสะพรั่ง งดงามตระการตา
ที่วนอุทยานน้ำตกผาหลวง ต.นาเลิน อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี นายภัทรนันท์ บุญมานัด นายอำเภอศรีเมืองใหม่ พร้อมด้วยนายณัฐพงษ์ กัลยาแก้ว หัวหน้าวนอุทยานน้ำตกผาหลวง นายวันชัย ทองหยิบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิน ผู้นำชุมชน ประชาชนชนในพื้นที่แต่งกายในชุดพื้นถิ่น นำพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ร่วมกันเดินเท้าเปิดเส้นทางธรรมชาติ สู่ลานทุ่งดอกไม้ป่า เพื่อแสดงความอาลัย หวนรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ได้ทรงพระราชทานนามมงคลให้กับดอกไม้ป่า 5 ชนิด ที่กำลัง ออกดอก บานสะพรั่ง งดงาม สุดตระการตา
โดยดอกไม้ป่าเหล่านี้ เป็นดอกไม้ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้พระราชทานนามมงคล แก่ดอกไม้ป่า 5 ชนิด ประกอบไปด้วย ดอกดุสิตา สีม่วงเข้มถึงน้ำเงิน, ดอกมณีเทวา สีขาว, ดอกสร้อยสุวรรณา สีเหลืองทอง, ดอกทิพเกสร สีม่วงอ่อนแกมชมพู และดอกสรัสจันทร สีชมพูจนถึงสีม่วงอ่อนอมฟ้า เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตร และทรงศึกษาพันธุ์ดอกไม้ป่า ณ บริเวณทุ่งดอกไม้ป่า เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พุทธศักราช 2548
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชน นายภัทรนันท์ บุญมานัด นายอำเภอศรีเมืองใหม่ จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว มาชื่นชมความงดงามของดอกไม้นามพระราชทานที่กำลังผลิตบานอวดความงดงามตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนไปจนถึงปลายเดือนธันวาคม เพื่อร่วมกันสืบสานพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ว่า “พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันจะสร้างป่า” ซึ่งแสดงถึงพระราชปณิธานอันแรงกล้าที่จะทรงงานด้านการอนุรักษ์ป่า ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำ