ทุ่งดอกไม้แห่งความภักดี บานสะพรั่งรับลมหนาว ณ อุทยานแห่งชาติภูพาน สกลนคร​

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เผยแพร่ภาพความสวยงามของดอกไม้ป่าธรรมชาติจากอุทยานแห่งชาติภูพาน สกลนคร ซึ่งเป็น “พรรณไม้หายาก" ที่ได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระพันปีหลวง โดยให้ข้อมูลว่า
ทุ่งดอกไม้แห่งความภักดี ความงามดั่งภาพเขียนของ "พรรณไม้หายาก" ที่ "ลานดุสิตา" อุทยานแห่งชาติภูพาน สกลนคร
ความงามดั่งภาพเขียนสีบนทุ่งกว้าง ที่อุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร ธรรมชาติในวันนี้ ได้บรรจงขีดเขียนภาพทุ่งดอกไม้หลากชนิด เมื่อเข้าสู่ช่วงปลายฝนต้นหนาว เป็นสัญญาณของฤดูกาลแห่งความงามของ "พรรณไม้หายาก" ที่ได้รับพระราชทานนามจาก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ อุทยานแห่งชาติภูพาน ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ สำหรับดอกไม้จุดนี้อยู่บริเวณ "ลานดุสิตา"
ขอบคุณสุดยอดช่างภาพฝีมือดี ที่บันทึกภาพวิถีชีวิตชาวบ้านชาวภูไทในถิ่นนี้ และภาพความงามของทุ่งดอกไม้ตามฤดูกาล และถ่ายทอดเรื่องราวชาวบ้านภูไทในพื้นที่นี้ ที่ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อย่างหาที่สุดมิได้
ภาพ: นายประยนต์ ช่างเกวียน
