อุทาหรณ์!ควายวิ่งตัดหน้า รถชน 3 คันรวดคนหวิดดับ ควายตายคาที่ 4 เจ็บ 3

อุทัยธานี - ค่าเสียหายส่อเกินครึ่งล้าน ตร.เร่งหาตัวเจ้าของ..เกิดอุบัติเหตุอุทาหรณ์ฝูงควายวิ่งตัดหน้าตอนเช้ามืด-ฝนพรำ บนถนนอุทัยฯ ทล.333 รถชนกัน 3 คันรวด-พุ่งตกน้ำ 1 คนขับทุบกระจำหนีรอดได้หวุดหวิด ควายตายคาที่ 4 เจ็บ 3
วันนี้(9 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดอุบัติเหตุฝูงควายวิ่งตัดหน้ารถยนต์บนถนนสาย 333 หลักกิโลเมตรที่ 12 ขาออก หมู่ที่ 6 ต.หาดทะนง อ.เมืองอุทัยธานี ซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมต่อไปยังถนนสายเอเชีย มุ่งหน้านครสวรรค์และกรุงเทพมหานคร ทำให้รถยนต์ชนกันถึง 3 คันรวด เคราะห์ดีไม่มีผู้เสียชีวิต มีเพียงผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย ส่วนฝูงควายตายคาที่ 4 ตัว และบาดเจ็บสาหัสอีก 3 ตัว
พ.ต.ท.จรูญ ตรงกลาง พนักงานสอบสวน สภ.เมืองอุทัยธานี พร้อมเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยรีบรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบซากควายนอนตายอยู่ข้างถนนหลายตัว ลำตัวมีร่องรอยกระแทกและเลือดไหล ส่วนอีก 3 ตัวได้รับบาดเจ็บ นอนนิ่งอยู่กลางถนนและริมทาง ขณะที่รถยนต์ทั้ง 3 คันได้รับความเสียหายอย่างหนัก รวมมูลค่าความเสียหายประมาณ 4–5 แสนบาท
จากการสอบถาม นายนิกร เกิดวัน อายุ 56 ปี คนขับรถกระบะอีซูซุ สีขาว ทะเบียน บฉ 8311 สุพรรณบุรี เปิดเผยว่า ได้ขับรถกลับจากส่งกุ้งในตัวเมืองอุทัยธานี กำลังมุ่งหน้าไปสุพรรณบุรี เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุพบว่ารถคันหน้าชนควายที่วิ่งออกมากลางถนน ตนเองเบรกไม่ทันพุ่งชนซ้ำ รถเสียหลักตกคูน้ำข้างทาง หัวรถทิ่มลงน้ำ โชคดีที่สามารถทุบกระจกหนีออกมาได้ทัน ไม่ได้รับบาดเจ็บรุนแรง
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่า อุบัติเหตุเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเวลา 05.30 น. ขณะฝนตกหนัก ทำให้ทัศนวิสัยไม่ดี ผู้ขับขี่รถทั้งสามคันขับด้วยความเร็วไม่เกินกฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่พบเจ้าของฝูงควายออกมาแสดงตัวหรือรับผิดชอบ คาดว่าอาจเกรงกลัวความผิด
พ.ต.ท.จรูญ ตรงกลาง พงส.สภ.เมืองอุทัยธานี กล่าวย้ำว่า ตำรวจจะเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียง เพื่อหาตัวเจ้าของควายมาสอบปากคำ และดำเนินการตามกฎหมายต่อไป