ดราม่า “ฝูงห่านคูเมือง” จุดเช็กอินมาแรงแห่งเชียงใหม่ แต่ชาวเน็ตหลายคนหวั่นเกิดอุบัติเหตุ

ไม่วายเกิดดราม่าจนได้สำหรับ “ฝูงห่านคูเมือง” 10 ตัวที่เทศบาลนครเชียงใหม่นำมาทดลองงานกำจัดจอกแหน โดยชาวเน็ตหลายคนหวั่นเกิดอุบัติเหตุ จากห่านลงถนนวิ่งตัดหน้ารถ หรือรถชนผู้ที่มาเที่ยวชมห่าน
กลายเป็นจุดเช็กอินใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่ไปแล้ว สำหรับฝูงห่านจำนวน 10 ตัว ที่ทาง “เทศบาลนครเชียงใหม่” ส่งมาทดลองงานกำจัดจอกแหนและสาหร่ายแพลงตอนในคูเมืองเชียงใหม่ บริเวณย่านประตูเชียงใหม่
นายอัศนี บูรณุปกรณ์ (นายกหน่อย) นายเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ได้เปิดเผยกับสื่อมวลชนเมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2568 ว่า แนวคิดนี้เกิดจากการต้องการรักษาคุณภาพน้ำคูเมืองด้วยวิธีธรรมชาติ โดยให้ห่านกินจอกแหนและสาหร่ายแพลงตอน ในช่วงทดลอง จะปล่อยห่านไว้ 2 จุด คือ ประตูเชียงใหม่ และสวนบวกหาด ซึ่งผลตอบรับจากประชาชนค่อนข้างดี
นอกจากนี้ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ยังได้จัดเจ้าหน้าที่ดูแลห่าน และมีสัตวแพทย์ดูแลสุขภาพ พร้อมทำวัคซีน เพื่อดูแลห่านให้มีสุขภาพดี
อย่างไรก็ดีหลังภาพฝูงห่านที่ทดลองงานวันแรกเมื่อวันที่ 21 ส.ค. 68 ถูกเผยแพร่ออกไปก็ได้กลายเป็นไวรัลเพียงชั่วข้ามคืน กลายเป็นจุดเช็กอินแลนด์มาร์กใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีคนไปถ่ายรูปกับห่านฝูงนี้กันเป็นจำนวนมาก
นอกจากนี้ยังเกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์ต่อการนำห่านมาทดลองงานในคูเมืองอย่างหลากหลาย โดยชาวเน็ตบนโลกโซเชียลเสียงแตกเป็น 2 ฝั่ง ซึ่งมีทั้งชื่นชม และตำหนิต่อการกระทำดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็น เสียงชื่นชมที่มองว่าเป็นการใช้แนวทางของธรรมชาติ และเป็นสีสันของเมืองเชียงใหม่
ขณะที่คำตำหนิส่วนใหญ่จะกังวลเรื่องอุบัติเหตุ ว่าห่านจะลงถนนไปวิ่งตัดหน้ารถทำให้เกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากเมื่อคืนวันที่ 21 ส.ค. ได้มีฝูงห่านหลุดลงไปเดินบนถนน หรือไม่ก็ห่วงว่าจะมีเหตุรถชนคนที่ไปดูห่าน อีกทั้งห่านยังส่งเสียงดัง และถ่ายมูลส่งกลิ่นเหม็นสกปรก รวมถึงบางคนมองว่าไม่ควรเพราะเป็นการทรมานสัตว์
สำหรับกรณีที่มีการแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์และมีข้อกังวลต่างๆ นั้น นายอัศนีกล่าวว่า ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ จะมีการจัดเจ้าหน้าที่ให้คอยสังเกตการณ์และควบคุมดูแลความเรียบร้อยเป็นประจำ รวมทั้งการนำฝูงห่านกลับเข้าเล้ากักในช่วงกลางคืนด้วย
ส่วนข้อเป็นห่วงกังวลเกี่ยวกับการขับถ่ายมูลของฝูงห่านว่าจะทำให้น้ำเน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนหรือไม่นั้น นายอัศนีเชื่อว่าไม่เป็นปัญหา เพราะเมื่อห่านขับถ่ายลงในน้ำแล้วจะกลายเป็นอาหารปลา ซึ่งในเร็วๆ นี้ทางเทศบาลนครเชียงใหม่เตรียมที่จะปล่อยพันธุ์ปลาจำนวน 40,000 ตัวลงในคูเมืองด้วยเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำ
ส่วนกรณีที่สื่อสังคมออนไลน์มีการแชร์คลิปฝูงห่านขึ้นไปวิ่งอยู่บนถนนนั้น นายอัศนีกล่าวว่า ตามคลิปที่ปรากฏว่าเป็นช่วงที่เจ้าหน้าที่กำลังต้อนฝูงห่านกลับเข้าเล้า แต่เนื่องจากเป็นช่วงวันแรกๆ จึงอาจทำให้ห่านมีอาการตื่นกลัวบ้าง คาดว่าน่าจะใช้เวลาปรับตัวกับสถานที่ใหม่ประมาณ 4-5 วัน และจะมีการจัดเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด จึงเชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาใดๆ ทั้งนี้หากเกิดกรณีฝูงห่านก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือเกิดอุบัติเหตุกับรถที่สัญจรไปมา ทางเทศบาลนครเชียงใหม่พร้อมที่จะรับผิดชอบ ขณะที่เมื่อครบกำหนดการทดลองแล้ว จะมีการประเมินผลและพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบอีกครั้งว่าสมควรจะดำเนินการต่อไปหรือไม่
นอกจากนี้นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ยังได้ขอความร่วมมือประชาชนในการงดให้อาหารห่าน ไม่ทิ้งขยะลงในแหล่งน้ำ และ ไม่แกล้ง หรือ ทำอันตรายต่อห่าน