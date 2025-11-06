ซาบซึ้งทั้งประเทศ! “ลุงชิด” วัย 71 พิการครึ่งซีก ปั่นจักรยาน 893 กม. จากแม่สายสู่กรุงเทพฯ เพื่อกราบพระบรมศพ

พระนครศรีอยุธยา - ฮีโร่ผู้พิการหัวใจแกร่ง! “ลุงชิด” ปั่นเดี่ยวติดธงไตรรงค์จากด่านแม่สาย มุ่งหน้าเข้ากรุงเทพฯ เพื่อกราบพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ล่าสุดเข้าสู่อยุธยาแล้ว เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงร่วมอำนวยความสะดวกเต็มที่
เย็นวันนี้ (6 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกิตติคุณ สุขเกษม หรือ “ลุงชิด” อายุ 71 ปี ชายพิการกล้ามเนื้ออ่อนแรงครึ่งซีก ผู้สร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยทั่วประเทศ จากการเดินทางปั่นจักรยานสำหรับผู้พิการติดธงชาติไทย จากด่านแม่สาย จ.เชียงราย มุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานคร รวมระยะทางกว่า 893 กิโลเมตร เพื่อไปกราบพระบรมศพ สมเด็จพระบรมราชชนนี พันปีหลวง
ล่าสุด ลุงชิดได้เดินทางถึงพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา และแวะพักที่หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงเอเชีย (ตำรวจทางหลวงอยุธยา) บริเวณถนนสายเอเชีย ขาเข้ากรุงเทพฯ ช่วง กม.17 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงให้การต้อนรับ พูดคุย ให้กำลังใจ รวมทั้งนำน้ำดื่มมาให้
ลุงชิดยังได้ประสานขอความช่วยเหลือเรื่องความปลอดภัยในช่วงที่ต้องปั่นขึ้นสะพานต่างระดับบางปะอิน ซึ่งเป็นทางโค้งและมีรถเบี่ยงซ้ายจำนวนมาก ทำให้เสี่ยงอันตราย ตำรวจจึงร่วมกันจัดกำลังช่วยกันรถจากด้านหลังระหว่างการขึ้นสะพาน
จ.ส.ต.วุฒิศักดิ์ ศรีบุญเรือง ผบ.หมู่ ส.ทล.1 กก.1 บก.ทล. กล่าวว่า หลังทราบว่าลุงชิดเดินทางจากแม่สายเพื่อ “น้อมส่งเสด็จ” สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทางตำรวจทางหลวงอยุธยาได้ประสานศูนย์ใหญ่เพื่อจัดเจ้าหน้าที่ตรวจเขตอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยตลอดเส้นทางช่วงผ่านพื้นที่
ด้านลุงชิดเผยด้วยน้ำเสียงตื้นตันว่า ดีใจอย่างมากที่ใกล้ถึงจุดหมายแล้ว หลังออกเดินทางจากแม่สายมานานหลายวัน “เหลืออีกนิดเดียวก็จะถึงแล้ว ดีใจมาก ได้ส่งเสด็จพระองค์ท่าน” พร้อมขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่คอยดูแลมาตลอดเส้นทาง
คาดว่าคืนนี้ลุงชิดจะพักในพื้นที่ จ.ปทุมธานี ก่อนมุ่งหน้าปั่นเข้าสู่กรุงเทพมหานครในวันพรุ่งนี้ เพื่อบรรลุภารกิจครั้งสำคัญในชีวิต