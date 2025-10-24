สลด! รถยนต์ชนพระดับขณะข้ามถนนสายเอเชียออกบิณฑบาต ญาติโยมเผยบวชมานานกว่า 40 ปี

อ่างทอง - เกิดเหตุสลดช่วงเช้ามืด พระครูสังฆรักษ์ พระลูกวัดช้างบ้านอิฐ ถูกชนเสียชีวิต ขณะออกบิณฑบาตริมถนนสายเอเชีย คนขับรถอีซูซุยอมรับมองไม่เห็นเพราะแสงไฟทางสลัว ด้านญาติโยมเผยพระรูปนี้ออกบิณฑบาตทุกวันตลอด 40 ปีที่ผ่านมา
เช้าวันนี้( 24 ต.ค.) ร.ต.อ.สมัยสิทธิ์ บุญมาขอบ รองสารวัตรสอบสวน สภ.เมืองอ่างทอง รับแจ้งเหตุรถยนต์ชนพระภิกษุเสียชีวิต บริเวณถนนสายเอเชีย หมู่ 5 ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง จึงรุดตรวจสอบพร้อมด้วยแพทย์โรงพยาบาลอ่างทอง และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
ในที่เกิดเหตุอยู่บริเวณริมถนนสายเอเชีย ขาเข้ากรุงเทพฯ ตรงข้ามวัดช้างบ้านอิฐ เจ้าหน้าที่พบ บาตร ย่ามพระ และรองเท้าแตะ 1 ข้าง ตกอยู่ริมฟุตปาธ มีเศษสิ่งของกระจายไปทั่วบริเวณ ส่วนข้างทางพบร่างพระภิกษุเสียชีวิต ทราบชื่อภายหลังคือ พระครูสังฆรักษ์ อายุ 59 ปี พระลูกวัดช้างบ้านอิฐ สภาพศพมีบาดแผลจากการถูกรถชนอย่างแรง
ห่างจากจุดเกิดเหตุราว 100 เมตร พบรถยนต์ อีซูซุ สีบรอนซ์เงิน ทะเบียน 2กณ 3361 กรุงเทพมหานคร จอดอยู่ โดยมี นายปิยะชัย ทุ่มโมง อายุ 44 ปี ชาวจังหวัดนครสวรรค์ ผู้ขับรถยนต์คันดังกล่าว ยืนรอให้การกับเจ้าหน้าที่
นายปิยะชัย ให้การว่า เป็นช่างก่อสร้าง กำลังขับรถมุ่งหน้าไปดูงานที่จังหวัดนครสวรรค์ โดยขณะขับผ่านจุดเกิดเหตุเป็นช่วงเช้ามืด มีหมอกบางและไฟส่องสว่างสองข้างทางไม่ค่อยชัดเจน ทำให้มองไม่เห็นว่ามีพระภิกษุเดินข้ามถนน เมื่อถึงจุดนั้นจึงเกิดการเฉี่ยวชนอย่างแรง ตนรีบจอดรถและโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจกับกู้ภัยให้มาช่วยเหลือทันที แต่พระรูปดังกล่าวเสียชีวิตก่อนถึงมือแพทย์
ด้านญาติโยมในพื้นที่เล่าว่า พระครูสังฆรักษ์เป็นพระที่ชาวบ้านให้ความเคารพศรัทธา บวชอยู่ที่วัดช้างบ้านอิฐมานานกว่า 40 ปี ออกบิณฑบาตทุกเช้าตามเส้นทางเดิม โดยชาวบ้านจะรอใส่บาตรเป็นประจำ กระทั่งเช้าวันนี้เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น ทำให้ชาวบ้านที่มารอใส่บาตรรู้สึกตกใจและเสียใจอย่างยิ่ง
บริเวณถนนสายเอเชียจุดเกิดเหตุ เป็นถนน 8 ช่องจราจร รถสัญจรด้วยความเร็วสูง ซึ่งชาวบ้านเคยร้องขอให้ติดตั้งไฟส่องสว่างเพิ่มและทำทางข้ามหลายครั้ง เนื่องจากในช่วงเช้ามืดมักมีพระสงฆ์เดินออกบิณฑบาตและคนงานในพื้นที่ข้ามถนนเป็นประจำ
เจ้าหน้าที่ตำรวจได้บันทึกภาพที่เกิดเหตุ เก็บหลักฐาน และควบคุมตัวนายปิยะชัยไปสอบสวนเพิ่มเติมที่ สภ.เมืองอ่างทอง เบื้องต้นอยู่ระหว่างพิจารณาแจ้งข้อหาตามพยานหลักฐาน พร้อมส่งศพพระครูสังฆรักษ์ไปชันสูตรอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลอ่างทอง ก่อนมอบให้ทางวัดดำเนินการตามพิธีทางศาสนา