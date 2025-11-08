(คลิป)มิตรภาพมั่นยืน! ฟัน มันส์ รันโขง วิ่งข้ามสะพานไทย-ลาวเชื่อมสัมพันธ์สองประเทศ

หนองคาย-ภาคเอกชนไทย – ลาว ร่วมกันจัดงาน วิ่งฮาร์ฟมาราธอน ครบ 75 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย- ลาว
วิ่งข้ามสะพานมิตรภาพไทย – ลาว จากหนองคายเข้าลาว จัดวิ่ง 3 ระยะ กระตุ้นเศรษฐกิจสองประเทศมิตรภาพยาวนานเพื่อนบ้านที่ดี
วันนี้ (8 พ.ย.68) นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย, ดร.จตุรงค์ บุนนาค สภาธุรกิจไทย – ลาว, นายอินที เดือนสะหวัน สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวลาว, นางดวงใจ สุขเกษมสิน รองประธานหอการค้า จ.หนองคาย ร่วมเปิดกกิจกรรม วิ่งข้ามพรมแดน ฟัน มันส์ รัน โขง วิ่งฮาร์ฟมาราธอนเชื่อมความสัมพันธ์ไทย – ลาว ครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นการจัดงานของภาคเอกชนไทย และภาคเอกชนลาว ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นหนึ่งในโอกาสฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – ลาว ครบ 75 ปี ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้สู่ชุมชน ท้องถิ่น เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันมายาวนาน
สำหรับการวิ่ง ฟัน มันส์ รัน โขง ในครั้งนี้ มี 3 ระยะ ประกอบด้วย วิ่งฟันรัน 5.7 กม., มินิมาราธอน 11 กม., และ ฮาร์ฟมาราธอน 21 กม. ซึ่งการวิ่งฟันรัน 5.7 กม. เป็นการวิ่งภายในจังหวัดหนองคาย ส่วนการวิ่งมินิมาราธอน 11 กม. และฮาร์ฟมาราธอน จะเป็นการวิ่งจากจุดสตาร์ทที่แขวงทางหลวงหนองคาย วิ่งข้ามสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 1 ไปกลับตัวในเขตเวียงจันทน์ สปป.ลาว
หลังจากนั้น วิ่งกลับเข้าเส้นชัยที่แขวงทางหลวงหนองคาย ทุกคนที่เข้าเส้นชัยจะได้รับเหรียญที่ระลึกออกแบบพิเศษสองด้าน ไทย – ลาว
โดยแนวคิดออกแบบเหรียญที่ระลึกอ้างอิงพญานาคที่ชาวลุ่มน้ำโขงศรัทธา ได้รับการพุทธาภิเษกเหรียญจากพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ของฝ่ายไทยและฝ่ายลาวมอบให้ผู้เข้าร่วมงานด้วย
นอกจากนี้ยังมีซุ้มอาหารพื้นถิ่น สินค้าชุมชน แพ็กเกจท่องเที่ยวราคาพิเศษทั้งฝั่งไทยและลาว รายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศล ร่วมกับส่วนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.หนองคาย และสาธารณกุศลในลาว ผ่านสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวลาว.