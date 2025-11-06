อยุธยาเตรียมจัด “Ayutthaya Marathon 2025” วิ่งผ่านมรดกโลก ฉลองสัมพันธ์ไทย–จีน 50 ปี

พระนครศรีอยุธยา - สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวอยุธยาจับมือภาครัฐ–เอกชน แถลงจัด “อยุธยา มาราธอน 2025” ชูคอนเซปต์เมืองมรดกโลก พร้อมมาสคอต “ช้าง–แพนด้า” สัญลักษณ์มิตรภาพไทย–จีน รายได้สมทบกาชาดจังหวัด คาดมีนักวิ่งร่วมกว่า 5,000 คน
วันนี้( 6 พ.ย.) นายวรวิทย์ จันทร์ทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนายเรียง ทองบาท มีพันธุ์ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มร.อาร์กัล อัง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร The RVI Group และตัวแทนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพระนครศรีอยุธยา ร่วมแถลงข่าวการจัดงานวิ่ง “อยุธยา มาราธอน 2025” (Ayutthaya Marathon 2025) ที่ห้องประชุม RUS Hotel & Convention มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จ.พระนครศรีอยุธยา
นายวรวิทย์ กล่าวว่า จังหวัดพร้อมอำนวยความสะดวกด้านจราจรและบริการต่าง ๆ เพื่อรองรับนักวิ่งจากทั่วประเทศ โดยคาดหวังว่าการจัดงานครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ท่องเที่ยวให้จังหวัด รวมถึงพัฒนาไปสู่มาตรฐานการจัดการแข่งขันระดับสากลในอนาคต
ด้านนายเรียง ทองบาท มีพันธุ์ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวฯ ระบุว่า การจัดงานปีนี้มุ่งส่งเสริมแนวคิด Sport Tourism ให้นักวิ่งได้สัมผัสประสบการณ์ทั้งท่องเที่ยวและออกกำลังกายไปพร้อมกัน รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะมอบให้เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปี 2568 งานวิ่งจัดภายใต้คอนเซปต์ “อยุธยา เมืองมรดกโลก – Ayutthaya World Heritage” เพื่อเฉลิมฉลองวาระ 50 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย–จีน โดยออกแบบมาสคอต “ช้าง” และ “หมีแพนด้า” แทนสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 5,000 คน
การแข่งขันแบ่งออกเป็น 4 ระยะ ได้แก่ มาราธอน 42.195 กม. ฮาร์ฟมาราธอน 21.1 กม. มินิมาราธอน 10 กม. ฟันรัน 5 กม. (ไม่มีการแข่งขัน) พิเศษ! นักวิ่งที่เข้าเส้นชัย 50 คนแรก ทั้งชายและหญิงในทุกระยะ (ยกเว้นฟันรัน) จะได้รับกระบอกน้ำเก็บความเย็นลายมาสคอต “Ayutthaya Marathon” เป็นของที่ระลึก
ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน ผ่านเพจเฟซบุ๊ก Ayutthayamarathon2025
มร.อาร์กัล อัง ผู้บริหาร The RVI Group กล่าวว่า กลุ่มบริษัทให้การสนับสนุนกิจกรรมในเมืองมรดกโลกทั่วเอเชีย โดยปีนี้ถือเป็นปีที่สองที่ร่วมสนับสนุนงานอยุธยา มาราธอน ขณะที่มร.เคนริค ลี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจหนังสือพิมพ์ China Daily ระบุว่า ข่าวงานวิ่งจะถูกเผยแพร่สู่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกผ่านสื่อ China Daily
สำหรับงาน “อยุธยา มาราธอน 2025” กำหนดจัดวันที่ 23 พฤศจิกายน 2568 โดยเส้นทางวิ่งจะผ่านโบราณสถานสำคัญ เช่น วัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ และวิหารมงคลบพิตร โดยมีจุดปล่อยตัวและเส้นชัยที่ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (หลังเก่า)