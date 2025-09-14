นักวิ่งทั่วประเทศกว่า 1,500 คน ร่วมวิ่งมินิมาราธอน “ขอนแก่น 10K”

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดวิ่งมินิมาราธอน ขอนแก่น 10K เผยนักวิ่งจากทั่วประเทศกว่า 1,500 คนร่วมกิจกรรมคึกคัก ส่งผลดีต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น
วันนี้ (14 ก.ย.) เมื่อเวลา 05.30 น. ที่ลานเอนกประสงค์ กองการกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน ขอนแก่น 10K ทั้งประเภทมินิมาราธอน 10 กิโลเมตร และประเภทเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ (Fun Run) 5 กิโลเมตร พร้อมทั้งประกวด Fancy Run ภายใต้แนวคิด “ของดี ของเด่น ของดัง เมืองขอนแก่น” มีนายคงกริช พงษ์พันธ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น
พร้อมด้วยรศ.น.สพ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและนวัตวณิชย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดการแข่งขัน พร้อมกับปล่อยตัวนักวิ่ง โดยมีนักวิ่งในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1,500 คน
นายคงกริช พงษ์พันธ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าการจัดกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน ขอนแก่น 10K โดยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดวิ่งในครั้งนี้ขึ้น มีทั้งระยะ 5 กิโลเมตร และ 10 กิโลเมตร โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง ทั้งนี้เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนหันมาเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ขณะเดียวกันก็เป็นการทำสถิติด้านการแข่งขันการวิ่งของตัวเอง ซึ่งมีนักวิ่งมาร่วมแข่งขันไม่น้อยกว่า 1,500 คน
กิจกรรมวิ่งมินิมาราธอนขอนแก่น 10K ที่จัดขึ้นในวันนี้ นอกจากเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วย เพราะนักวิ่งที่มาร่วมการแข่งขัน มาจากหลายจังหวัดทั่วประเทศ มาพักค้างแรมที่จังหวัดขอนแก่นตั้งแต่คืนวันเสาร์ที่ 13 กันยายนเพื่อร่วมแข่งขันในเช้าวันเสาร์ที่ 14 กันยายนนี้ จึงส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและรายได้ของประชากรในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นด้วย