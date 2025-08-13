เซ็นทรัล จัดมินิมาราธอน สมทบทุนอุปกรณ์การแพทย์ ช่วยผู้ป่วยมะเร็งสตรี

“เซ็นทรัล กรุ๊ป มินิมาราธอน” ปีที่ 17 รวมพลังเดิน-วิ่งการกุศลสุดยิ่งใหญ่ สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ช่วยผู้ป่วยมะเร็งสตรี
มะเร็งในสตรีคือภัยเงียบที่ยังคงคุกคามชีวิตผู้หญิงไทยอย่างต่อเนื่อง ปัญหาสำคัญคือการขาดโอกาสในการเข้าถึงเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยและการรักษาที่ทันท่วงที โดยเฉพาะในโรงพยาบาลประจำภูมิภาคที่ยังขาดแคลนอุปกรณ์สำคัญอย่างมาก
กลุ่มเซ็นทรัล จึงขอเชิญชวนนักวิ่งและประชาชนทั่วไปร่วมส่งพลังใจให้ผู้ป่วยมะเร็งในสตรีผ่านกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลครั้งยิ่งใหญ่ประจำปี “CENTRAL GROUP Mini Marathon 17th by Skechers” (เซ็นทรัลกรุ๊ป มินิมาราธอน เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 17 โดย สเก็ตเชอร์ส) หนึ่งในงานวิ่งใจกลางเมืองที่ยิ่งใหญ่ที่สุด จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 17
รายได้จากการจำหน่ายบัตรโดยไม่หักค่าใช้จ่าย จะสมทบทุนเข้าโครงการ “Central Group Women Cancer– ชวนทำดี ช่วยผู้ป่วยมะเร็งสตรี ครั้งที่ 20” สำหรับจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ มอบแก่ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จ.นครราชสีมา เพื่อเสริมศักยภาพในการตรวจวินิจฉัยและรักษาได้อย่างทันท่วงที
เตรียมพร้อมปล่อยตัวเช้าตรู่วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน 2568 ณ ลานด้านหน้าศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์ ตั้งแต่เวลา 04.00 น. เป็นต้นไป
พิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลากว่า 17 ปีที่กลุ่มเซ็นทรัลได้จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล เราได้เห็นพลังแห่งการมีส่วนร่วมจากนักวิ่งทั่วประเทศ ที่ไม่ได้มาเพื่อดูแลสุขภาพ เพียงอย่างเดียวแต่ยังมาด้วยหัวใจของ ‘ผู้ให้’ ที่ต้องการส่งต่อพลังใจในการช่วยเหลือสังคม ปีนี้เรามุ่งเน้นการระดมทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์สำหรับการตรวจวินิจฉัยมะเร็งในสตรีให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ซึ่งยังขาดแคลนเครื่องมือในหลายด้าน โดยความช่วยเหลือครั้งนี้จะทำให้ผู้ป่วยหรือมีแนวโน้มเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งในสตรีสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างทันท่วงที
การร่วมวิ่งในครั้งนี้จึงไม่เพียงแต่เป็นกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรง แต่ยังเป็นการมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนในสังคม พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้พบเจอและแบ่งปันมิตรภาพใหม่ ๆ บนเส้นทางวิ่งเดียวกัน
ทั้งนี้ กลุ่มเซ็นทรัล ถือเป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกและบริการรายแรกที่ริเริ่มกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอนการกุศล มาตั้งแต่ปี 2550 โดยมุ่งหวังให้เป็นสนามวิ่งที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้พัฒนาตนเอง สู่การเตรียมความพร้อมสำหรับ Half Marathon หรือ Full Marathon ในอนาคต”
กิจกรรมในครั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือจาก Skechers (สเก็ตเชอร์ส) แบรนด์ผู้นำด้านนวัตกรรมสำหรับการเล่นกีฬาและไลฟ์สไตล์ชั้นนำสัญชาติอเมริกัน ในฐานะผู้ร่วมสนับสนุนการจัดงาน พร้อมด้วย OCEAN LIFE ไทยสมุทร ที่มอบความคุ้มครองอุบัติเหตุให้กับนักวิ่งทุกคนตลอดการแข่งขัน นอกจากนี้งานยังจัดขึ้นในรูปแบบ Carbon Neutral มีการคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบ และเลือกใช้แก้วน้ำรักษ์โลก เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ประเภทของการวิ่ง แบ่งออกเป็น 3 ระยะ
มินิมาราธอน (Mini Marathon) ระยะทาง 9.5 กม. (ชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ)
เส้นทาง: เซ็นทรัลเวิลด์ – ถ.ราชดำริ – ถ.ราชปรารภ – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ – ถ.ศรีอยุธยา – ถ.เพชรบุรี – ถ.บรรทัดทอง – ถ.พระราม 1 – กลับสู่เซ็นทรัลเวิลด์
ไมโครมาราธอน (Micro Marathon) ระยะทาง 6 กม. (ชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ)
เส้นทาง: เซ็นทรัลเวิลด์ – ถ.ราชดำริ – ถ.ราชปรารภ – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - ถ.พญาไท – ถ.พระราม 1 – กลับสู่เซ็นทรัลเวิลด์
ฟันรัน (Fun Run) ระยะทาง 3 กม. (ไม่จำกัดอายุ, ไม่มีการแข่งขัน)
เส้นทาง: เซ็นทรัลเวิลด์ – ถ.ราชดำริ – ถ.พญาไท – ถ.พระราม 1 – กลับเข้าสู่เซ็นทรัลเวิลด์
ประเภทรางวัล : มินิมาราธอน (Mini Marathon)
- ชนะเลิศอันดับ 1 (ชาย/หญิง) : ถ้วยรางวัล Overall
- ลำดับที่ 2-5 (ชาย/หญิง) : ถ้วยรางวัล
ไมโครมาราธอน (Micro Marathon)
- อันดับ 1-5 (ชาย/หญิง) : ถ้วยรางวัล
รางวัลพิเศษ
- Fancy Run ทุกระยะ จำนวน 3 รางวัล
- ชมรมวิ่งที่มีผู้เข้าร่วมมากที่สุด จำนวน 5 ชมรม
ค่าสมัคร :
ราคา 600 บาท ทุกประเภท โดยจะได้รับเสื้อวิ่งที่ระลึก, หมายเลข BIB, ฟรีประกันอุบัติเหตุจาก OCEAN LIFE ไทยสมุทร และเหรียญสำหรับผู้เข้าเส้นชัยทุกคน
ผู้สนใจสามารถซื้อบัตรวิ่งผ่านช่องทางเว็บไซต์ ตั้งแต่วันนี้ – 9 กันยายน 2568
Thamdee : https://www.tham-dee.com/cg-minimarathon
Runfreetime : https://runfreetime.com/en/event/view/32
Fanaticrun : https://www.fanaticrun.com/activity/central-group-mini-marathon-17th-by-skechers
ลงทะเบียนรับ BIB ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2568 เวลา 10.00-18.00 น. บริเวณลานสแควร์ B ด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และห้ามพลาดกับ วันแข่งขันจริงเช้าวันอาทิตย์ที่ 14 กันยายนนี้ ตั้งแต่เวลาตี 4 เป็นต้นไป ณ ลานด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook : Central Group Thailand และที่เว็บไซต์ www.tham-dee.com