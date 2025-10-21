xs
xsm
sm
md
lg

“มาย ภาคภูมิ” ฟิตเป๊ะทุกองศา! ประเดิมสนามวิ่งครั้งแรกในไทย ร่วมงาน Haier Run 2025 แฟนๆ ใจละลายทั้งสนาม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



หล่อ ฟิต พิชิตใจทั้งสนาม! สำหรับพระเอกหนุ่มมากความสามารถ “มาย ภาคภูมิ ร่มไทรทอง” ที่ล่าสุดสลัดลุคหนุ่มอบอุ่นมาสวมบทนักวิ่งเต็มตัว ประเดิมลงสนามวิ่งมินิมาราธอนครั้งแรกในประเทศไทย กับงาน “Haier Run 2025” มหกรรมวิ่งสุดยิ่งใหญ่ใจกลางกรุง ท่ามกลางเสียงเชียร์จากแฟน ๆ และผู้ร่วมงานที่ส่งพลังใจให้กันแน่นขนัด งานนี้หนุ่มมายเรียกเสียงฮือฮาตั้งแต่เริ่มปล่อยตัว ที่เห็นได้ชัดว่าเจ้าตัวซุ่มซ้อมมาอย่างจริงจังเพื่อเข้าเส้นชัยในเวลาอันสวยงาม ท่ามกลางเสียงปรบมือกึกก้องจากแฟน ๆ ทั่วสนาม

โดยงานนี้ มาย ภาคภูมิ ร่มไทรทอง ได้เผยถึงความประทับใจที่ได้ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ว่า “งานนี้ถือเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่มีความหมายมากสำหรับผม ได้ทั้งพลังบวก สุขภาพดี และแรงบันดาลใจใหม่ ๆ จากเพื่อนนักวิ่งและผู้คนรอบข้าง บอกเลยว่าภูมิใจกับตัวเองที่สามารถเอาชนะชาเลนจ์วิ่งมินิมาราธอนได้สำเร็จ งานนี้ต้องขอขอบคุณทางไฮเออร์ที่ชวนมาร่วมกิจกรรมวิ่งดี ๆ แบบนี้ในงาน Haier Run 2025 เป็นสนามที่ผมประทับใจมาก ๆ เพราะตลอดเส้นทางได้สัมผัสบรรยากาศกรุงเทพฯ ในมุมมองใหม่ผ่านแลนด์มาร์กสำคัญย่านวิทยุ–พระราม 4 ที่สวยและมีชีวิตชีวามาก ทำให้วิ่งเพลินจนลืมเหนื่อยไปเลยทีเดียว”
















“มาย ภาคภูมิ” ฟิตเป๊ะทุกองศา! ประเดิมสนามวิ่งครั้งแรกในไทย ร่วมงาน Haier Run 2025 แฟนๆ ใจละลายทั้งสนาม
“มาย ภาคภูมิ” ฟิตเป๊ะทุกองศา! ประเดิมสนามวิ่งครั้งแรกในไทย ร่วมงาน Haier Run 2025 แฟนๆ ใจละลายทั้งสนาม
“มาย ภาคภูมิ” ฟิตเป๊ะทุกองศา! ประเดิมสนามวิ่งครั้งแรกในไทย ร่วมงาน Haier Run 2025 แฟนๆ ใจละลายทั้งสนาม
“มาย ภาคภูมิ” ฟิตเป๊ะทุกองศา! ประเดิมสนามวิ่งครั้งแรกในไทย ร่วมงาน Haier Run 2025 แฟนๆ ใจละลายทั้งสนาม
“มาย ภาคภูมิ” ฟิตเป๊ะทุกองศา! ประเดิมสนามวิ่งครั้งแรกในไทย ร่วมงาน Haier Run 2025 แฟนๆ ใจละลายทั้งสนาม
+3
กำลังโหลดความคิดเห็น