“มาย ภาคภูมิ” ฟิตเป๊ะทุกองศา! ประเดิมสนามวิ่งครั้งแรกในไทย ร่วมงาน Haier Run 2025 แฟนๆ ใจละลายทั้งสนาม

หล่อ ฟิต พิชิตใจทั้งสนาม! สำหรับพระเอกหนุ่มมากความสามารถ “มาย ภาคภูมิ ร่มไทรทอง” ที่ล่าสุดสลัดลุคหนุ่มอบอุ่นมาสวมบทนักวิ่งเต็มตัว ประเดิมลงสนามวิ่งมินิมาราธอนครั้งแรกในประเทศไทย กับงาน “Haier Run 2025” มหกรรมวิ่งสุดยิ่งใหญ่ใจกลางกรุง ท่ามกลางเสียงเชียร์จากแฟน ๆ และผู้ร่วมงานที่ส่งพลังใจให้กันแน่นขนัด งานนี้หนุ่มมายเรียกเสียงฮือฮาตั้งแต่เริ่มปล่อยตัว ที่เห็นได้ชัดว่าเจ้าตัวซุ่มซ้อมมาอย่างจริงจังเพื่อเข้าเส้นชัยในเวลาอันสวยงาม ท่ามกลางเสียงปรบมือกึกก้องจากแฟน ๆ ทั่วสนาม
โดยงานนี้ มาย ภาคภูมิ ร่มไทรทอง ได้เผยถึงความประทับใจที่ได้ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ว่า “งานนี้ถือเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่มีความหมายมากสำหรับผม ได้ทั้งพลังบวก สุขภาพดี และแรงบันดาลใจใหม่ ๆ จากเพื่อนนักวิ่งและผู้คนรอบข้าง บอกเลยว่าภูมิใจกับตัวเองที่สามารถเอาชนะชาเลนจ์วิ่งมินิมาราธอนได้สำเร็จ งานนี้ต้องขอขอบคุณทางไฮเออร์ที่ชวนมาร่วมกิจกรรมวิ่งดี ๆ แบบนี้ในงาน Haier Run 2025 เป็นสนามที่ผมประทับใจมาก ๆ เพราะตลอดเส้นทางได้สัมผัสบรรยากาศกรุงเทพฯ ในมุมมองใหม่ผ่านแลนด์มาร์กสำคัญย่านวิทยุ–พระราม 4 ที่สวยและมีชีวิตชีวามาก ทำให้วิ่งเพลินจนลืมเหนื่อยไปเลยทีเดียว”