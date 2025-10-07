xs
"หนองคาย" ฟัน มันส์ รันโขง วิ่งข้ามสะพานไทยลาวเชื่อมสัมพันธ์สองประเทศ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ที่โรงแรมพันล้านบูทิครีสอร์ท อ.เมืองหนองคาย นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย, ดร.จตุรงค์ บุนนาค สภาธุรกิจไทย-ลาว, นายอินที เดือนสะหวัน สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวลาว, นางสาวกนกวรรณ ดุงศรีแก้ว ผอ.ททท.สนง.อุดรธานี, นางดวงใจ สุขเกษมสิน รองประธานหอการค้า จ.หนองคาย ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน วิ่งข้ามพรมแดน ฟัน มันส์ รัน โขง วิ่งฮาร์ฟมาราธอนเชื่อมความสัมพันธ์ไทย-ลาว ครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นการจัดงานของภาคเอกชนไทย และภาคเอกชนลาว ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นหนึ่งในโอกาสฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว ครบ 75 ปี ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้สู่ชุมชน ท้องถิ่น เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันมายาวนาน

สำหรับงานวิ่ง ฟัน มันส์ รัน โขง ในครั้งนี้ การทำการวิ่งในวันที่ 8 พฤศจิกายน ใน 3 ระยะ ประกอบด้วย วิ่งฟันรัน 5.7 กม., มินิมาราธอน 11 กม., และ ฮาร์ฟมาราธอน 21 กม. ซึ่งการวิ่งฟันรัน 5.7 กม. เป็นการวิ่งภายในจังหวัดหนองคาย ส่วนการวิ่งมินิมาราธอน 11 กม. และฮาร์ฟมาราธอน จะเป็นการวิ่งจากจุดสตาร์ทที่แขวงทางหลวงหนองคาย วิ่งข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 ไปกลับตัวในเขตเวียงจันทน์โลจิสติกส์พาร์ค แล้ววิ่งกลับเข้าเส้นชัยที่แขวงทางหลวงหนองคาย ทุกคนที่เข้าเส้นชัยจะได้รับเหรียญที่ระลึกออกแบบพิเศษสองด้าน ไทย-ลาว แนวคิดออกแบบอ้างอิงพญานาคที่ชาวลุ่มน้ำโขงศรัทธา ได้รับการพุทธาภิเษกเหรียญจากพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ของฝ่ายไทยและฝ่ายลาวมอบให้ผู้เข้าร่วมงานด้วย นอกจากนี้ยังมีซุ้มอาหารพื้นถิ่น สินค้าชุมชน แพ็กเกจท่องเที่ยวราคาพิเศษทั้งฝั่งไทยและลาว รายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศล ร่วมกับส่วนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.หนองคาย และสาธารณกุศลในลาว ผ่านสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวลาว

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 ตุลาคม ที่เว็บไซต์ www.runlah/en/fmrk25 หรือสมัครได้ที่หอการค้าจังหวัดหนองคาย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย หรือติดตามข่าวสารได้ที่ เฟซบุ๊ก Fun มันส์ Run โขง 2025













