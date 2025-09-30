จัดวิ่งข้ามพรมแดน “ฟัน มันส์ รัน โขง” เชื่อมความสัมพันธ์ไทย – ลาว ครั้งที่ 1

หนองคาย-ภาคเอกชนไทย-ลาว จับมือร่วมจัดงาน วิ่งฮาร์ฟมาราธอน ครบ 75 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย- ลาว วิ่งข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว จากหนองคายเข้าลาว จัดวิ่ง 3 ระยะ กระตุ้นเศรษฐกิจสองประเทศมิตรภาพยาวนานเพื่อนบ้านที่ดี
วันนี้ (30 ก.ย.) ที่ห้องประชุมโรงแรมพันล้านบูทิครีสอร์ท อ.เมืองหนองคาย นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยดร.จตุรงค์ บุนนาค สภาธุรกิจไทย – ลาว, นายอินที เดือนสะหวัน สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวลาว, นางสาวกนกวรรณ ดุงศรีแก้ว ผอ.ททท.สนง.อุดรธานี, นางดวงใจ สุขเกษมสิน รองประธานหอการค้า จ.หนองคาย ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน “วิ่งข้ามพรมแดน ฟัน มันส์ รัน โขง วิ่งฮาร์ฟมาราธอนเชื่อมความสัมพันธ์ไทย – ลาว” ครั้งที่ 1
เป็นการจัดงานของภาคเอกชนไทย และภาคเอกชนลาว ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นหนึ่งในโอกาสฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว ครบ 75 ปี ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้สู่ชุมชน ท้องถิ่น เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันมายาวนาน
สำหรับการวิ่ง ฟัน มันส์ รัน โขง ในครั้งนี้ ทำการวิ่งในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2568 ใน 3 ระยะประกอบด้วย วิ่งฟันรัน 5.7 กิโลเมตร, มินิมาราธอน 11 กิโลเมตร และฮาร์ฟมาราธอน 21 กิโลเมตร ซึ่งการวิ่งฟันรัน 5.7 กิโลเมตร เป็นการวิ่งภายในจังหวัดหนองคาย ส่วนการวิ่งมินิมาราธอน 11 กิโลเมตร และฮาร์ฟมาราธอน จะเป็นการวิ่งจากจุดสตาร์ทที่แขวงทางหลวงหนองคาย วิ่งข้ามสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 1 ไปกลับตัวในเขตเวียงจันทน์ สปป.ลาว แล้ววิ่งกลับเข้าเส้นชัยที่แขวงทางหลวงหนองคาย
ทุกคนที่เข้าเส้นชัยจะได้รับเหรียญที่ระลึกออกแบบพิเศษสองด้าน ไทย – ลาว แนวคิดออกแบบอ้างอิงพญานาคที่ชาวลุ่มน้ำโขงศรัทธา ได้รับการพุทธาภิเษกเหรียญจากพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ของฝ่ายไทยและฝ่ายลาวมอบให้ผู้เข้าร่วมงานด้วย นอกจากนี้ยังมีซุ้มอาหารพื้นถิ่น สินค้าชุมชน แพ็กเกจท่องเที่ยวราคาพิเศษทั้งฝั่งไทยและลาว รายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศล ร่วมกับส่วนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.หนองคาย และสาธารณกุศลในลาว ผ่านสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวลาว
ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2568 ที่เว็บไซต์ www.runlah/en/fmrk25 หรือสมัครได้ที่หอการค้าจังหวัดหนองคาย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย กรณีการวิ่งมินิมาราธอนและฮาร์ฟมาราธอน ผู้สมัครต้องเตรียมเอกสารให้ทางผู้จัดงานประสานการข้ามพรมแดนกับเจ้าหน้าที่ก่อนล่วงหน้า หรือติดตามข่าวสารได้ที่ เฟซบุ๊ก Fun มันส์ Run โขง 2025