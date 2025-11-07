“อ้อ ไพรัช”เปิดใจ! ยกเลิกงาน “ทวงคืนปราสาทตาควาย” เหนื่อยสู้กับหน่วยงานรัฐ เปลี่ยนจัดทำบุญถวายวัดแทน

สุรินทร์- ยกเลิกงาน! ทวงคืนปราสาทตาควาย เปลี่ยนจัดงานทำบุญบริจาคเงินถวายวัดบ้านโคกลาว อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ แทน “อ้อ ไพรัช” อินฟูลฯชื่อดังระบุเหนื่อยแล้วไม่อยากต่อสู้กับหน่วยงานราชการ แต่จะเคลื่อนไหวต่อในโซเชียลฯส่วนตัว ส่วนประชาชนที่ตั้งใจมาสามารถร่วมทำบุญด้วยกัน พร้อมชมวงดนตรีและมีกิจกรรมในช่วงกลางวัน 8 พ.ย.นี้
วันนี้ (7 พ.ย.68) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายไพรัช คำมณี ชาวสุรินทร์ อินฟูลเอ็นเซอร์ชื่อดัง เจ้าของเพจเฟซบุ๊ก “อ้อ ไพรัช-คนกรุงเทพ เหลา”ได้ลงพื้นที่ไปยังวัดบึงบูรพา บ.โคกลาว ต.หนองใหญ่ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ซึ่งเป็นวัดภายในหมู่บ้านโคกลาว เพื่อดูสถานที่เตรียมจัดงานทำบุญ ร่วมบริจาคเงินถวายวัด เพื่อไว้ใช้ทำนุบำรุงศาสนาและบูรณปฏิสังขรณ์วัด หลังจากได้เปลี่ยนแผนยกเลิกการจัดงานทวงคืนปราสาทตาควาย ที่กำหนดจัดงานที่โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา ต.โคกตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ในวันที่ 8 พ.ย.68 นี้ และได้มาจัดที่วัดดังกล่าวแทนในวันเดียวกัน
นายไพรัช คำมณี ชาวสุรินทร์ อินฟูลเอ็นเซอร์ชื่อดัง เจ้าของเพจเฟสบุ๊ค “อ้อ ไพรัช-คนกรุงเทพ เหลา” ได้เปิดเผยถึงสาเหตุที่เปลี่ยนสถานที่จัดงาน ว่า ตนได้เปลี่ยนสถานที่จัดงานมาอยู่ที่วัดโคกลาว จะเป็นงานวัด งานทำบุญหารายได้บูรณปฏิสังขรณ์ภายในวัด โดยเฉพาะโบสถ์กลางน้ำที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จ ซึ่งเป็นวัดที่ตนเคยมาบวชอยู่ไม่นานมานี้ เพราะตนเสียดายเงินเพราะมัดจำวงดนตรีไปแล้ว จึงมาจัดงานตรงนี้เพื่อหาเงินเข้าวัด
ส่วนเหตุผลที่เปลี่ยนสถานที่จัดงาน คือ ขี้เกียจทะเลาะกับหน่วยงานราชการและผู้มีอำนาจ ตนไม่อยากทะเลาะกับใครอีกแล้ว ตนเหนื่อย จึงจัดหาเงินเข้าวัดดีกว่า ส่วนพี่น้องประชาชนที่ตั้งใจจะมาร่วมงานในวันที่ 8 พ.ย.นี้ ก็สามารถมาร่วมชมดนตรีและทำบุญร่วมกันที่วัดแห่งนี้ จะมีการเล่าถึงประวัติศาสตร์นิดหน่อย ทั้งปราสาทตาควาย ปราสาทตาเมือนธม มีกิจกรรมไม่มากให้ร่วมสนุกกัน ส่วนพ่อค้าแม่ขายที่อยากจะมาค้าขายสร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจก็มาได้เลย เป็นกิจกรรมกลางวันจัดตั้งแต่เช้าจนถึงหกโมงเย็น ส่วนเรื่องการเรียกร้องทวงคืนปราสาทตาควาย ตนก็จะเรียกร้องทางสื่อโซเชียลฯ ของตนต่อไป
อ้อ ไพรัช กล่าวอีกว่า ในเมื่อเขาไม่อยากให้เราจัดงานทวงคืนปราสาทตาควาย และแผ่นดินไทย แต่เราเสียเงินจองวงดนตรีไปแล้ว จึงมาจัดทำบุญหาเงินเข้าวัดดีกว่า เพื่อจะได้นำเงินบริจาคมาสร้างโบสถ์สร้างศาลาวัดต่อไป เราเสียปราสาทตาควายอยู่แล้ว เพราะเราเป็นคนในพื้นที่ รวมทั้งคนในพื้นที่ ชาวบ้านมีความผูกพัน จึงอยากออกมาแสดงพลัง แต่การแสดงพลัง เราก็รู้ว่าหน้าที่ทหารอยู่ตรงไหน ก็จะไม่ไปก้าวก่ายเพราะตรงที่เราจะจัดที่โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา ห่างจากชายแดน ปราสาทตาควาย ถึง 25 กม.แต่ทำไมเราถึงเลือกโรงเรียนทั้งๆ ที่รู้ว่าถ้าเกิดข้างบนสั่งมาว่าไม่ให้จัด เพราะเป็นสถานที่ราชการ เราก็จัดไม่ได้ แต่เราก็คิดว่าเราบริสุทธิ์ใจ เราก็บอกไปแล้วว่ากิจกรรม เป็นเพียงกิจกรรมไม่ใช่การประท้วง เป็นกิจกรรมแสดงสัญลักษณ์ทวงคืนปราสาทตาควาย ในงานแทบจะไม่มีการปราศรัย
กิจกรรมที่ตนอธิบายให้หน่วยงานราชการฟัง นั้น มีวงดนตรีสี่วง ก่อนขึ้นวงดนตรีมีการรำถวายอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง มีการขึ้นเล่าประวัติโรงเรียน ทำไมถึงมาจัดโรงเรียนนี้เพราะเป็นศูนย์อพยพเก่า เล่าเรื่องปราสาทตาควาย สร้างขึ้นสมัยไหน ประมาณนี้ สุดท้ายแล้วเราพยายามจะอธิบายมาสี่ห้าวันติด เขาเรียกตรงไหนก็วิ่งไปเพื่ออธิบายให้เขาเข้าใจ และครั้งสุดท้ายผมก็ไปคุยกับ กร.อมน.ทางทหารก็ไม่ได้ขัดข้อง เขาเชียร์ให้เราทำ ที่มันจะต้องมีบ้างที่ออกมาแสดงจุดยืน เขาก็หวังว่าคนจะออกมาเยอะๆ
พอวันต่อมา ทาง ผู้อำนวยการ (ผอ.) โรงเรียนก็โทร.หาบอกว่า ทางเมืองสุรินทร์เรียกเข้าพบ หวังว่าเขาจะเข้าใจให้เราจัด สุดท้ายแล้ว ผอ.บอกว่าจัดไม่ได้ แต่เราไม่ได้โกรธผอ. เราเข้าใจ เมื่อจัดไม่ได้ จะลองหาที่ใหม่ดู แต่เรารู้สึกเหนื่อย จึงตัดสินใจเปลี่ยนมาจัดในวัด ทำบุญดีกว่า เราก็ไม่อยากพูดถึงพวกเขาอีกแล้วตนมองว่าทำไมไม่เห็นดีเห็นงาม ตนพยายามอธิบายทุกอย่าง สุดท้ายทำไมคำตอบเป็นอย่างนี้ ทำไมไม่ถามผมบ้าง เป้าหมายเราแสดงออกอย่างสันติ ตนจะจัดเลยก็ได้ ถ้าเราคิดไม่ดี ตนจัดประท้วงเลยก็ได้ ไม่จำเป็นต้องขออนุญาต ไปที่บ้านหนองจานก็ไม่เห็นมีใครขออนุญาต แต่ผมขออนุญาตเพราะว่าตนบริสุทธิ์ใจ ตนรู้ว่าตนกำลังจะทำอะไร ไม่ได้เป็นการประท้วง แต่เป็นแค่เพียงการจัดกิจกรรมแสดงพลัง คนสุรินทร์ ถ้าไม่ยอมคืนปราสาทตาควาย เราก็ไม่ให้เปิดด่าน เราก็ไม่สนับสนุน
ฝากถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองขอให้ท่านเปิดใจให้กว้าง ท่านอยากรู้อะไร ว่าผมจะจัดงานยังไง ท่านคุยกับผมก็ได้ ท่านอย่าคิดว่าท่านลดตัว ตนเป็นผู้น้อยตนรู้ จะอธิบายให้ฟังว่างานมันเป็นแบบนี้ ท่านบอกไม่ให้ผมจัดผมก็โอเค แต่นี้ผมเตรียมงานมาจนเหนื่อยจนล้าแล้วพอท่านมาบอกว่าไม่ให้จัด ตนเสียใจ เสียความรู้สึก ทั้งๆที่ตนพยายามอ่อนน้อมถ่อมตนมากที่สุดแล้ว เดินขอทุกที่ให้เปิดทางให้จัดให้ได้ให้พี่น้องให้เด็กวัยรุ่นเยาชนมาแสดงพลัง
ส่วนข้ออ้างไม่มี เขาไม่ได้พูดกับตน ตนไม่ทราบเหตุผลเหมือนกัน เพราะไม่ได้อยู่ในที่ประชุม ผอ.บอกแค่ว่า ถ้า ผอ.ปล่อยให้ผมจัด ผอ.ต้องรับผิดชอบทุกอย่าง ผอ.บอกมาอย่างนี้ ตนก็เลยบอกว่าไม่เป็นไร ผอ.ผมไม่กดดัน ผมไม่โกรธ ผอ. ผมเข้าใจ เพราะว่า ผอ.พยายามทำเต็มที่ที่สุดแล้ว