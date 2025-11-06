(คลิป)แฉภาพ! เขมรแสบเร่งสร้างกระเช้าขึ้น “ปราสาทคนา” ชี้หวังขนอาวุธหนักยึดจุดสูงข่มถล่มไทย เจตนาชัดปรปักษ์ไม่ใช่สันติภาพ

สุรินทร์ - เพจดังสุรินทร์แฉภาพ กลุ่มพระสงฆ์และชาวเขมรเร่งก่อสร้างกระเช้าขนาดใหญ่ขึ้น “ปราสาทคนา” ชายแดน อ.กาบเชิง สุรินทร์ อดีตผญบ.แนงมุดระบุไม่น่าใช้ลำเลียงเสบียงเพราะสร้างบันไดก่อนหน้าแล้ว คาดใช้ขนอาวุธหนักปืนใหญ่ขึ้นบนปราสาทคนาจุดสูงข่มและจุดยุทธศาสตร์สำคัญ สามารถยิงถล่มไทยได้ง่ายและแม่นยำ วอนรัฐบาล-ทหารเข้าผลักดัน ชี้ชัดเจตนากัมพูชายังเป็นปรปักษ์ ไม่ใช่สันติภาพโดยแท้จริง พร้อมเห็นด้วยไทยทวงคืน “ปราสาทตาควาย”
วันที่ 6 พ.ย. 68 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊กที่ชื่อ "ชุมชนคนสุรินทร์" ได้โพสต์ภาพพระสงฆ์และแรงงานชาวกัมพูชา กำลังช่วยกันสร้างฐานกระเช้าขนาดใหญ่ พร้อมระบุข้อความว่า “สงสัยหลวงพี่เขมร อยากเป็นเจ้าอาวาสวัดใหม่ใกล้ปราสาทคนาหรืออย่างไร ถึงได้ออกหน้าออกตาลงทุนสร้างขนาดนี้ จะทำอะไรก็ทำ แต่อย่าล้ำมาพื้นที่ประเทศไทย” โดยมีชาวโซเชียลฯ เข้าไปคอมเมนต์และแชร์ต่อกันเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่ต่างวิพากษ์วิจารณ์ว่าทางการไทยไม่ได้เข้าไปดูหรือไม่อย่างไร
ทั้งนี้ คาดว่ากัมพูชามีการสร้างฐานกระเช้า บริเวณชายแดนตีนเขาด้านล่างฝั่งกัมพูชา ตรงข้ามปราสาทคนา ต.แนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ซึ่งคาดว่าไม่น่าจะไว้ใช้แค่ลำเลียงเสบียงอาหารเท่านั้น เพราะสร้างบันไดขึ้นมาก่อนหน้านี้อยู่แล้ว ชาวบ้านคาดว่ามีจุดประสงค์อื่น หรือใช้ขนอาวุธหนักที่มีน้ำหนักมากจึงต้องใช้กระเช้าที่มีฐานใหญ่ขนาดนี้ ประกอบกับบริเวณปราสาทคนาเป็นจุดสูงข่ม และเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญ หากกัมพูชาได้ใช้ตั้งอาวุธหนัก หากมีสงครามเกิดขึ้นในอนาคต จะสามารถยิงเข้ามาในพื้นที่หมู่บ้านชุมชนไทยได้อย่างแม่นยำ แม้การลงนามสันติภาพจะเกิดขึ้นแล้ว แต่เจตนาของกัมพูชายังไม่ยอมหยุดในการพยายามละเมิดและกระทำการใดๆ ที่เป็นปรปักษ์กับประเทศไทยอยู่เช่นเดิม
ล่าสุดผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปสอบถามความคิดเห็นจาก นายวีรวัฒน์ พันธุ์ศิลป์ อดีตผู้ใหญ่บ้านแนงมุด ต.แนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ที่ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับปราสาทคนาอยู่ในพื้นที่มาโดยตลอด กล่าวว่า ตนมองว่ากัมพูชาไม่ควรทำ เมื่อมีการลงนามสันติภาพ และลงนามว่าจะถอนอาวุธหนักและกำลังต่างๆ แล้ว แต่ฝั่งเขมรยังไม่ยุติ น่าจะอยากได้แผ่นดินประเทศไทยอยู่ คงมีแผนการอะไรสักอย่าง จึงมีการสร้างกระเช้าขึ้นบริเวณปราสาทคนา หากเป็นจริง จุดนั้นเป็นจุดสูงข่มและจุดยุทธศาสตร์สำคัญด้วย เพราะเป็นพื้นที่สูง จึงมีโอกาสขนทั้งเสบียงทั้งอาวุธขึ้นมาได้ เพราะอยู่ใกล้ปราสาทคนา ถ้าขนอาวุธปืนใหญ่ขึ้นมาได้ ก็สามารถยิงเข้ามาในพื้นที่ของหมู่บ้าน แผ่นดินไทย ต.แนงมุด ได้อย่างง่ายดายและแม่นยำ จึงขอฝากหน่วยงานทหารช่วยดูแล ตรวจสอบและผลักดัน อย่าให้ขึ้นมาสร้างเป็นฐานทหารใหญ่ตรงนั้นจะเกิดอันตรายต่อประเทศไทย เพราะตรงนั้นที่เขากำลังสร้างขึ้นมาก็เป็นแผ่นดินของไทย
ส่วนการเจรจาให้เขมรถอยออกจากปราสาทตาควาย และปราสาทคนา หรือพื้นที่อื่นที่เขมรรุกล้ำเขตแดนไทยนั้น ตนมองว่านิสัยของเขมรเป็นคนที่มีนิสัยดีแต่พูดแต่ไม่ทำตาม หากเขาเข้ายึดครองพื้นที่ไว้แล้ว จึงยากที่จะขยับออกไป ซึ่งเป็นนิสัยของเขามาแต่ไหนแต่ไรแล้ว
"ส่วนกิจกรรมทวงคืนปราสาทตาควาย ของ “อ้อ ไพรัช คนกรุงเทพ เหลา” ผมก็เห็นด้วย ถ้าจัดแล้วไม่มีปัญหา เพื่อกดดันให้ทางรัฐบาลและหน่วยทหารให้รับรู้ว่ากิจกรรมที่เขาทำตรงนั้น เพื่อกระตุ้นให้ช่วยผลักดันให้ได้แผ่นดินเราคืนมา ถือเป็นเรื่องดี อย่าให้เรื่องเงียบไป ถ้าเงียบอยู่ เขาก็จะยึดพื้นที่เกิดปัญหาตามมาไม่จบสิ้นและจะยืดเยื้อไปอีก ชาวบ้านคนชายแดนต้องระแวงไม่เป็นอันทำมาหากิน ไม่มีสันติภาพโดยแท้จริง จึงขอเชิญชวนคนไทยที่รักชาติรักแผ่นดิน และหวงแหน มาช่วยกันปลุกกระแสรักชาติเพื่อไม่ให้เสียแผ่นดินไทยให้กับเขมร ที่พยายามรุกล้ำเข้ามายึดครองแผ่นดินไทย และช่วยกันสนับสนุนกิจกรรมลักษณะนี้ ส่วนผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองที่จะไม่ให้จัดกิจกรรมก็ขอให้สนับสนุน เพราะเป็นกิจกรรมที่ประชาชนมีความรักชาติและหวงแหนแผ่นดินไทยที่บรรพบุรุษได้สร้างให้กับลุกหลานจนถึงปัจจุบัน เป็นการแสดงออกที่ดีในเชิงเพื่อไม่ให้แผ่นดินไทยเสียไปให้กับต่างชาติ" นายวีรวัฒน์กล่าวในตอนท้าย