ไทยประกันชีวิต เป็นเจ้าภาพพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2568 วัดหนองหูช้าง จ.ราชบุรี

พลเอกวินัย ภัททิยกุล ประธานกรรมการ และ นายไชย ไชยวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ฝ่ายขาย และพนักงาน ร่วมกันเป็นเจ้าภาพพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2568 ณ วัดหนองหูช้าง ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ได้ยอดเงินทำบุญสมทบรวมทั้งสิ้น 2,352,373 บาท โดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร ฝ่ายขาย พนักงาน และลูกค้า บมจ.ไทยประกันชีวิต ร่วมทำบุญ จำนวน 1,768,252 บาท สาธุชนทั่วไปร่วมทำบุญจำนวน 584,121 บาท เพื่อนำไปบูรณปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญเก่า สำหรับใช้เป็นศาลาปฏิบัติธรรมและเป็นที่เรียนนักธรรมสำหรับพระภิกษุและสามเณร เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาต่อไป