ฮือฮา! “ลิซา” ปรากฏตัววัดเจดีย์หลวงเชียงใหม่ ถ่ายโปรโมตท่องเที่ยวไทย-โซเชียลฯ แชร์ภาพว่อน

เชียงใหม่ - ฮือฮา! “ลิซา แบล็คพิ้งค์” ซูเปอร์สตาร์สาวชื่อดังระดับโลกชาวไทย ย่องเงียบโผล่วัดเจดีย์หลวง เชียงใหม่ ในคืนสุดท้ายของงานยี่เป็ง ถ่ายงานโปรโมทการท่องเที่ยวไทยให้ ททท. ขณะที่แฟนคลับบางคนโชคดีถ่ายภาพเอาไว้ได้พร้อมเผยแพร่และแชร์ต่อในโลกโซเชียลจนเกิดเป็นกระแสอย่างรวดเร็ว แต่สุดท้ายเจอผู้อ้างตัวเป็นทีมงานติดต่อสั่งให้ลบโพสต์ทิ้งทั้งหมด โดยยกข้อกฎหมายขึ้นมาขู่
รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า เมื่อช่วงค่ำวานนี้(6 พ.ย.68) ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2568 มีผู้พบเห็น “ลิซา แบล็คพิ้งค์” หรือ ลลิษา มโนบาล ซูเปอร์สตาร์สาวชื่อดังระดับโลกชาวไทย อยู่ที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ในตัวเมืองเชียงใหม่ พร้อมกับทีมงานที่กำลังถ่ายทำงานสื่อ ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นงานสื่อประชาสัมพันธ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) เพื่อนำไปใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว เนื่องจากในช่วงก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวมาตลอดว่า ซูเปอร์สตาร์สาว จะเดินทางมาที่เชียงใหม่ในช่วงงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ เพื่อถ่ายงานให้กับ ททท. จนกระทั่งมีผู้พบเห็นในที่สุด
ทั้งนี้การที่มีผู้พบเห็น “ลิซา แบล็คพิ้งค์” ในครั้งนี้ สร้างความฮือฮาและตื่นเต้นให้กับคนเชียงใหม่เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในโซเชียลมีเดียที่กลายเป็นกระแสอย่างรวดเร็ว เพราะมีผู้ที่พบเห็นและถ่ายภาพเอาไว้ได้นำไปเผยแพร่และมีการแชร์ต่อออกไปเป็นจำนวนมากตามเพจต่างๆ ด้วยความรู้สึกยินดีที่ซูเปอร์สตาร์ระดับโลกมาเยือนเชียงใหม่ อย่างไรก็ตามพบว่าภายหลังจากที่แต่ละเพจมีแชร์ภาพและเรื่องราวไปได้ไม่นานนัก ปรากฏว่าแต่ละเพจต่างได้รับการติดต่อทางข้อความจากผู้ที่อ้างว่าเป็นทีมงาน แจ้งให้ทำการลบภาพที่มีการเผยแพร่ออกไป โดยให้เหตุผลว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมายลิขสิทธิ์และอาจจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งแม้ว่าแต่ละเพจจะมองว่าการเผยแพร่ภาพและเรื่องราวในครั้งนี้ไม่ได้สร้างความเสื่อมเสียใดๆ แต่สุดท้ายต้องยอมลบโพสต์ออกไป เพราะไม่ต้องการมีปัญหาและไม่อยากสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ถ่ายภาพเอาไว้ได้.