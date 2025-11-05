นทท.คึกคักเที่ยวคืนแรกงานยี่เป็งเชียงใหม่ ชื่นชมความงดงามโคมล้านนา-ตื่นตาซุ้มไฟท่าแพ

เชียงใหม่ - นทท.คึกคักเที่ยวงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2568 คืนแรก ทั้งคนไทยและต่างชาติแน่นย่านท่าแพ ชมความงดงามโคมล้านนา และตื่นตากับซุ้มประดับไฟ “ทิพยรัศมีเวียงพิงค์ สู่ดินแดนวิจิตรแห่งล้านนา”
รายงานข่าวแจ้งว่า บรรยากาศงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2568 เมื่อคืนวานนี้ (4 พ.ย. 68) ซึ่งเป็นคืนแรกของการจัดงาน ที่บริเวณถนนท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นไปอย่างคึกคัก จากการที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติจำนวนมากต่างพากันเดินทางมาร่วมชมความงดงามของซุ้มไฟ “ทิพยรัศมีเวียงพิงค์ สู่ดินแดนวิจิตรแห่งล้านนา” โดยเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ปิดพื้นที่ถนนบริเวณถนนท่าแพที่จัดตั้งซุ้มไฟเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความงามได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ซึ่งซุ้มไฟปีนี้ ได้ผสมผสานศิลปะล้านนากับเทคโนโลยีแสง สี เสียง และเอฟเฟกต์พิเศษ เคลื่อนไหวตามจังหวะดนตรีล้านนา และเพลงพระราชนิพนธ์ โดยฐานซุ้มตกแต่งประดับไฟด้วยแนวคิดของดอกทองกวาว ดอกไม้ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนด้านบนเป็นรูปนางฟ้า ที่มาพร้อมการแสดงแสงเหนือจำลอง ปล่อยแสงสีระยิบระยับ สื่อถึงพลังแห่งแสงสว่าง ความหวัง การนำทางชีวิต และเปรียบเสมือนแสงจากกระทงที่ลอยไปพร้อมคำอธิษฐานในคืนเดือนยี่เป็ง สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวที่มาร่วมชมความงาม
นอกจากนี้ บริเวณลานประตูท่าแพยังได้มีการจัดประกวดโคมยี่เป็งล้านนา หรือโคมแขวนใหญ่ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวล้านนา อีกทั้งสะท้อนความร่วมมือของคนในชุมชนและความศรัทธาในประเพณีอันทรงคุณค่าที่ยังคงยึดถือปฏิบัติและสืบทอดกันมาช้านาน ซึ่งในปีนี้มีหน่วยงานรัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และภาคีเครือข่ายเข้าร่วมส่งโคมยี่เป็งล้านนาเข้าร่วมประกวดมากกว่า 10 โคม ซึ่งการประดิษฐ์เน้นการทำโคมที่ทำจากธรรมชาติ เช่น ไม้ไผ่ กระดาษสา ตกแต่งด้วยลวดลายล้านนาอย่างประณีตงดงาม ซึ่งคณะกรรมการจะพิจารณาจากความสวยงาม ความคิดสร้างสรรค์ ความถูกต้องตามศิลปะล้านนา ตลอดจนความแข็งแรงของโคมที่เข้าร่วมประกวด ซึ่งความสวยงามของแสงไฟจากโคมยี่เป็งล้านนาได้สร้างความตื่นตาตื่นใจแก่นักท่องเที่ยวที่ผลัดเปลี่ยนกันถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ