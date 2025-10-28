คิดได้ไง! ด่ายับเทศบาลนครเชียงใหม่เล่นง่ายแค่พ่นสีดำทับดอกไม้ประดับไฟตกแต่งเมืองงานยี่เป็ง เพื่อถวายความอาลัย

เชียงใหม่ -วิจารณ์ยับ! เทศบาลนครเชียงใหม่เล่นง่าย พ่นสีดำทับดอกไม้ประดับไฟตกแต่งเมืองงานประเพณีเดือนยี่เป็ง เพื่อปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องเหมาะสมกับช่วงถวายความอาลัย คนเชียงใหม่และชาวเน็ตต่างสงสัยว่าผ่านการคิดพิจารณาอย่างดีแล้วจริงหรือไม่ แนะควรปรึกษาผู้รู้และมีความคิดสร้างสรรค์ช่วยปรับรูปแบบให้ออกมาเหมาะสมดูดีกว่านี้
วันนี้(28 ต.ค.68) รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า วานนี้(27 ต.ค.68) เทศบาลนครเชียงใหม่ นำโดยนายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นำทีมงานลงพื้นที่ตรวจติดตามการประดับตกแต่งตามจุดต่างๆ ทั่วตัวเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2568 หรืองานลอยกระทงของจังหวัดเชียงใหม่ โดยทางเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนการจัดประดับตกแต่งเมืองให้สอดคล้องเหมาะสมเพื่อเป็นการถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่เสด็จสวรรคต ด้วยการใช้สีพ่นทับดอกไม้ประดับไฟที่ติดตั้งอยู่ตามจุดต่างๆ ที่เคยเป็นสีสันสดใสให้เป็นสีดำ พร้อมทั้งนำตัวการ์ตูนประดับไฟที่เคยตกแต่งไว้ออกไป ซึ่งทางเพจเฟซบุ๊ก “เทศบาลลนครเชียงใหม่” ได้มีการโพสต์เผยแพร่ภาพนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และทีมงาน ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการดำเนินดังกล่าว ในช่วงค่ำวันเดียวกัน
ทั้งนี้ปรากฏว่าภายหลัยจากที่โพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ไป ชาวเชียงใหม่และผู้ใช้โซเชียลมีเดียต่างพากันเข้าไปแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่ต่างไม่เห็นด้วยและตำหนิท้วงติง พร้อมทั้งตั้งคำถามเกี่ยวกับความเหมาะสมและการดำเนินการดังกล่าวว่าได้ผ่านการพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนดีแล้วหรือไม่ เช่น “แก้ไขได้ ปญอ.มาก ถ้าความสามารถมีไม่มากพอไปปรึกษาคนที่เขามีความคิดสร้างสรรค์บ้างก็ได้นะ”, “สีดำไม่ใช่ทุกสิ่ง แก้ไขปัญหาแบบใดให้ชาวบ้านสาป”, “นี่คือสมองของระดับผู้บริหารเมืองเหรอเนี่ย”,“บางเรื่องถ้าไม่ฉลาดให้ถามคนอื่น” หรือ “บุคลากรคนศิลปะในล้านนาประเทศเชียงใหม่มีตั้งแต่สล่าชาวบ้านยันดอกเตอร์ครับอ้ายเหย ไปปรึกษาเปิ้นพ่องเน้อ ซะหน้าซะต๋ากันขนาดหนักเสียชื่อเชียงใหม่หมด ตั้งแต่เสาไฟละบ่าเข็ดบ่าหลาบกะอ้าย” เป็นต้น
สำหรับงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2568 นั้น กำหนดจัดขึ้นในช่วงวันที่ 4-6 พ.ย.68 ซึ่งล่าสุดทางเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ประกาศปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานเป็นการจัดงานภายใต้แนวคิด “สายธารแห่งพระเมตตา ไหว้สาพระพันปีหลวง ทวยราษฎร์ทั้งปวงล้วนสดุดี ภักดีสถิตในใจนิรันดร์” เพื่อถวายพระเกียรติ และถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยกิจกรรมที่ยังคงจัดให้มี ได้แก่ การประกวดกระทงใหญ่ ชิงถ้วยพระราชทานฯ,การประกวดการจัดซุ้มประตูป่า,การประกวดประดิษฐ์สะเปาล้านนา,พิธีขอขมาแม่น้ำปิง,การประกวดโคมยี่เป็งล้านนา,การปล่อยกระทงสาย,พิธีตั้งธรรมหลวง,การประกวดกระทงฝีมือใบตอง–ดอกไม้สด และพิธีเปิดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ขณะที่วันนี้ ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ มีกำหนดจัดการประชุมเพื่อสรุปแนวทางการปรับรูปแบบการจัดขบวนกระทงใหญ่ด้วย.