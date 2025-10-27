เชียงใหม่ จัดงานประเพณีเดือนยี่เป็ง ภายใต้แนวคิด “สายธารแห่งพระเมตตา ไหว้สาพระพันปีหลวงฯ”

เทศบาลนครเชียงใหม่จัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2568 ภายใต้แนวคิด “สายธารแห่งพระเมตตา ไหว้สาพระพันปีหลวง ทวยราษฎร์ทั้งปวงล้วนสดุดี ภักดีสถิตในใจนิรันดร์” เพื่อถวายพระเกียรติ และถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2568 นี้
โดยกิจกรรมที่ยังคงจัดให้มี ได้แก่
- การประกวดกระทงใหญ่ ชิงถ้วยพระราชทานฯ
- การประกวดการจัดซุ้มประตูป่า
- การประกวดประดิษฐ์สะเปาล้านนา
- พิธีขอขมาแม่น้ำปิง
- การประกวดโคมยี่เป็งล้านนา
- การปล่อยกระทงสาย
- พิธีตั้งธรรมหลวง
- การประกวดกระทงฝีมือใบตอง-ดอกไม้สด
- พิธีเปิดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่
นอกจากนี้ เมื่อคืนวันที่ 27 ต.ค. 68 เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ทำการปรับเปลี่ยนรูปแบบซุ้มไฟทิพยรัศมีเวียงพิงค์ สู่ดินแดนวิจิตรแห่งล้านนา และการตกแต่งเมือง โดยมีนายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการปรับเปลี่ยนรูปแบบซุ้มไฟทิพยรัศมีเวียงพิงค์ สู่ดินแดนวิจิตรแห่งล้านนา และการตกแต่งเมือง ในงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปีนี้
เพื่อให้เหมาะสม ภายใต้แนวคิด “สายธารแห่งพระเมตตา ไหว้สาพระพันปีหลวง ทวยราษฎร์ทั้งปวงล้วนสดุดี ภักดีสถิตในใจนิรันดร์” เพื่อถวายพระเกียรติ และถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
